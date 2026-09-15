MotoGP, Martin: "Dopo l'Austria dovrò risolvere il problema all'avambraccio"

Jorge Martin si è visto agganciato da Marc Marquez in vetta alla classifica della MotoGP, adesso a preoccuparlo è soprattutto un problema fisico emerso a Misano. Nella gara lunga "avevo un buon feeling, un buon ritmo e stavo guidando come piace a me - ha spiegato lo spagnolo dell'Aprilia - , fino a quando ho iniziato a sentire l'avambraccio che si caricava. Dopo l'Austria valuteremo come affrontare questo problema fisico e studieremo le possibili soluzioni. Aprilia continua a fare un ottimo lavoro per permetterci di trovare il feeling giusto e affrontare i weekend con meno dubbi. Ora dobbiamo concentrarci sull'Austria, una pista che mi piace. Voglio ringraziare il team per il lavoro che sta facendo e i tifosi che ci hanno sostenuto per tutto il weekend a Misano. L'atmosfera è stata spettacolare".