MotoGP, Bezzecchi: "L'errore di Misano fa male, ma dovrò trasformarlo in grinta in Austria"

Sono ovviamente dispiaciuto per la gara a Misano, ma la cosa positiva è che l'Austria arriva subito. Dopo un errore è fondamentale tornare in sella il prima possibile". Marco Bezzecchi, che ha concluso con una caduta la tappa del GP di San Marino, pensa già alla prossima gara, sul Red Bull Ring. "Mi dispiace ovviamente per la caduta, ma ci portiamo via tante cose positive da Misano: la velocità, la pole position e il mio miglior risultato in una sprint in questa stagione - ricorda il pilota dell'Aprilia, terzo nella classifica piloti del mondiale MotoGP, dietro Marc Marquez ed il compagno di marchio Jorge Martin - . Ovviamente l'errore in gara a Misano fa male, però cercheremo di trasformare questo dolore in grinta per l'Austria".