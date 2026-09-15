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Novità

Volvo XC-60: il plug-in da 200 km di autonomia

Il SUV XC-60 è la Volvo più venduta di tutti i tempi: un'intuizione di design, contenuti e tecnologia che dal 2017 ha riscontrato un enorme successo. Con questo nuovo aggiornamento, il marchio svedese non cambia la ricetta ma si limita a ritoccare i dettagli estetici (nuova calandra e linea dei gruppi ottici) e a introdurre l'ormai onnipresente Intelligenza Artificiale nel sistema di intrattenimento di bordo. Grazie ai servizi Google, Gemini è adesso disponibile e a disposizione di automobilista e passeggeri. La grande novità è rappresentata dal nuovo sistema ibrido plug-in: Volvo ha reingegnerizzato il pianale della XC-60 affinché potesse alloggiare la batteria da 38 kWh. Un "taglio" piuttosto abbondante per un'ibrida che può garantire tra i 190 e i 200 km di autonomia a zero emissioni. Con questi valori, il motore 2.0 litri benzina non è più il protagonista sebbene resti comunque necessario. Gli allestimenti che beneficeranno di questa tecnologia sono il T6 (357 CV) e il T8 (461 CV). Prezzi non ancora comunicati

15 Set 2026 - 10:40
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