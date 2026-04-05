ORGOGLIO ITALIANO

Antonelli e Bezzecchi, incontro al ranch di Vale Rossi

Il capoclassifica di F1 e quello di MotoGP ospiti a Tavullia durante la pausa forzata dei loro campionati

05 Apr 2026 - 16:29
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Vigilia di Pasqua in pista per Andrea Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi. I due si sono infatti ritrovati al ranch di Valentino Rossi per una giornata "agonistica" in allegria. Il pilota Mercedes, leader del campionato di F1, non è però salito in sella di una delle moto a disposizione, mentre quello dell'Aprilia, a suo volta in testa in MotoGP, ha approfittato della sosta forzata per tenersi in forma. Per tutti, immancabili le foto con il grande guru di Tavullia...

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