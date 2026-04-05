Antonelli e Bezzecchi, incontro al ranch di Vale Rossi

Vigilia di Pasqua in pista per Andrea Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi. I due si sono infatti ritrovati al ranch di Valentino Rossi per una giornata "agonistica" in allegria. Il pilota Mercedes, leader del campionato di F1, non è però salito in sella di una delle moto a disposizione, mentre quello dell'Aprilia, a suo volta in testa in MotoGP, ha approfittato della sosta forzata per tenersi in forma. Per tutti, immancabili le foto con il grande guru di Tavullia...