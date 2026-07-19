F1 BELGIO

Antonelli: "Battaglia dura con Leclerc, vediamo cosa succede a fine anno"

Il capoclassifica torna a sorridere: "E' stato bellissimo. Lo slancio l'ho sempre avuto, vediamo cosa succede a fine anno"

19 Lug 2026 - 16:55
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Dopo l'amarezza di Silverstone, la gioia di Spa. Andrea Kimi Antonelli ha dettato legge in Belgio al termine di un bel duello con la Ferrari e Leclerc, ma soprattutto è tornato a mettere spazio in classifica tra sé e gli inseguitori. "E' stato bellissimo tornare sul podio dopo una serie di tappe difficili. E' stata una gara combattuta, persa la testa della corsa per al safety-car ed è stata una battaglia dura con Leclerc perché andava forte. Se ho ripreso slancio? Lo slancio l'ho sempre avuto ma non riuscivo a portare a casa i risultati per vari motivi. Devo cogliere ogni opportunità, dobbiamo continuare a portare avanti le prestazioni e vediamo cosa succede a fine anno", le parole del bolognese della Mercedes.

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