Antonelli: "Battaglia dura con Leclerc, vediamo cosa succede a fine anno"

Dopo l'amarezza di Silverstone, la gioia di Spa. Andrea Kimi Antonelli ha dettato legge in Belgio al termine di un bel duello con la Ferrari e Leclerc, ma soprattutto è tornato a mettere spazio in classifica tra sé e gli inseguitori. "E' stato bellissimo tornare sul podio dopo una serie di tappe difficili. E' stata una gara combattuta, persa la testa della corsa per al safety-car ed è stata una battaglia dura con Leclerc perché andava forte. Se ho ripreso slancio? Lo slancio l'ho sempre avuto ma non riuscivo a portare a casa i risultati per vari motivi. Devo cogliere ogni opportunità, dobbiamo continuare a portare avanti le prestazioni e vediamo cosa succede a fine anno", le parole del bolognese della Mercedes.