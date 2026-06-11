Ancora Pirelli in F1: prolungamento fino al 2028

Stefano Domenicali, Presidente & CEO di Formula 1: “Abbiamo condiviso una storia e una partnership straordinarie con Pirelli, facendo affidamento in tutti questi anni sulla loro eccellenza tecnica e sulla loro attenzione alle prestazioni, all’innovazione e alla sostenibilità. Sono quindi lieto che la FIA e noi prolungheremo questa collaborazione per un altro anno. Mentre continuiamo a rendere sempre più sfidante il quadro regolamentare tecnico, l’impegno di Pirelli per la qualità offre a tutti i team e alle categorie che rifornisce la tranquillità di lavorare con alcuni degli pneumatici più avanzati al mondo. Desidero ringraziare il Presidente della FIA, Sua Eccellenza Mohammed Ben Sulayem, e Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo di Pirelli. Questa estensione è un altro straordinario esempio di collaborazione con partner esperti, la cui professionalità promuove l’eccellenza e garantisce il miglior spettacolo possibile in pista”.