Anche Pelé si complimenta con Hamilton: "Non smettere di lottare per noi"

Anche una leggenda del calcio come Pelé si è complimentata con Lewis Hamilton per il suo settimo titolo di F1. E lo ha fatto lanciandogli un appello che va oltre lo sport. "Non vedo l'ora di vederti trionfare per il tuo ottavo titolo. Complimenti e continua a lottare per tutti noi", ha scritto il campione brasiliano via social.