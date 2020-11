F1, Hamilton: "Oltre i miei sogni, spero di essere di ispirazione"

LEGGENDA

Lewis Hamilton diventa leggenda della F1 come Michael Schumacher e non nasconde l'emozione per quanto raggiunto all'apice di una carriera straordinaria. "Ho ottenuto qualcosa che va oltre i miei sogni, spero che questo si di ispirazione per i bambini. Mi mancano le parole, non posso fare altro che ringraziare tutti, la mia famiglia, il team. Senza di loro non avrei mai potuto ottenere questi successi. La nostra avventura è stata monumentale. Sono fiero di farne parte", ha commentato a caldo l'inglese della Mercedes. Hamilton, festa sobria tra abbracci e lacrime





































































"Se vuoi raggiungere dei risultati, devi sognare l'impossibile, seguirlo senza mai mollare e mettere in dubbio le tue capacità", ha aggiunto rivolgendosi ai chi lo segue e ammira.

Sulla gara: "Sapevo che sarebbe stato un weekend difficile, eravamo delusi dalla qualifica. Ci siamo rimboccati le maniche per continuare a migliorare, non sempre si puo' fare tutto alla perfezione. Abbiamo vinto dopo il piccolo spavento all'inizio con le gomme nuove, per un bel po' sono rimasto dietro a Vettel senza riuscire a passarlo. Ho pensato che la gara fosse ormai persa, ma ho continuato a testa bassa, ho ripreso ritmo e la gara si è riaperta".

Hamilton ha poi spazzato via le voci di un possibile ritiro a fine stagione: "In realtà mi sento come se iniziassi ora a correre. Mi sento in grande forma fisica e mentale. Sono concentrato sull'anno prossimo, vorrei restare. Ho tanto lavoro da fare quì. Vorrei avere un ruolo diverso in una F1 sostenibile".

Sui sette titoli: "Inimmaginabile vincere sette titoli, ma con questo team non ci poniamo limiti. In tutta la mia vita non avrei mai potuto sognare qualcosa di così straordinario, mi sembrava qualcosa di troppo lontano. Sono fiero di quello che abbiamo fatto. Avrò bisogno di un po' di tempo per godermelo a pieno. E' stato un anno difficile per milioni di persone in tutto il mondo, qui le cose sembrano grandiose, ma non è diverso per noi atleti. Era una grande sfida per me e grazie alle persone che ho accanto sono riuscito a tenermi a galla e a restare concentrato".