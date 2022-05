Anche la Ferrari ricorda Villeneuve: "Salut Gilles"

Nel giorno in cui si celebra il 40° anniversario dalla scomparsa di Gilles Villeneuve, la Ferrari non poteva non omaggiare il pilota canadese, vero idolo dei tifosi del Cavallino. "Salut Gilles", ha scritto la scuderia di Maranello, prima di postare alcune foto che ritraggono Charles Leclerc su una delle auto di Villeneuve. "Quando una leggenda e una stella si incontrano. Il nostro tributo per te, Gilles, sempre nei nostri cuori".