Alonso sogna ancora il terzo titolo mondiale: "Nel 2026 la mia ultima chance"

Guidare una vettura di F1 in modo competitivo fino a metà dei suoi 40 anni é qualcosa di straordinario. Ma non per lui: "Non ci penso molto. I media mi ricordano di tanto in tanto alcune statistiche e alcuni numeri, ma per me è come se avessi 25 o 30 anni e continuo a correre in F1". Perché non dovrebbe, visto che assicura di sentirsi "motivato, fresco, in forma per guidare e fare lo stesso allenamento che faccio da 20 anni ormai, perché è più o meno la stessa routine".