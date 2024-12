A spasso nel tempo: Ferrari tra Hamilton e... Andretti

È una Ferrari da... macchina del tempo quella che - nel brevissimo volgere di poche ore - ha chiuso il 2024 con il miglior tempo di Charles Leclerc di Abu Dhabi e si è catapultata nel futuro annunciando la collaborazione tecnica con General Motors per il 2026. Una vera e propria centrifuga spaziotemporale che - a doppio senso di marcia - collega con un filo opportunamente rosso la storia del Cavallino Rampante al suo stesso avvenire. A Yas Marina Leclerc ha preceduto quello che fino a poche ore prima era stato per quattro stagioni il suo compagno di squadra: quasi come se Sainz volesse in qualche modo prolungare il saluto alla Rossa. Anche l'accordo di fornitura della propria power unit e del cambio a GM/Cadillac per il 2026 (che consentirà a Maranello di conservare due clienti alla metamorfosi di Sauber in Audi) ha delle connotazioni che vanno ben oltre il semplice accordo tecnico-commerciale pluriennale ma per forza di cose (e per regolamento) della durata di due anni, lungo i quali nel frattempo la Rossa deve altrettanto necessariamente portare a compimento il senso dell'operazione che ha portato a Maranello sir Lewis Hamilton con tutto il codazzo dei suoi sette titoli iridati: tanti quanti quelli di Michael Schumacher, tanto per ribadire il carico di suggestioni e di aspettative in ballo.