Alonso lo tenta, Verstappen risponde: "Dopo la F.1 potrei tentare Le Mans: più divertimento, meno pressione"

FORMULA 1

Il campione del mondo "punzecchiato" dallo spagnolo che ha già vinto due volte la classica francese

© Getty Images Qualche tempo fa Fernando Alonso gli ha lanciato la sfida e Max Verstappen l'ha raccolta, mettendola però in freezer per qualche anno. "Vieni a correre con la me la 24 Ore di Le Mans". Puntuale la replica dell'olandese al nuovo pilota di Aston Martin che può già vantare due successi nella storica gara di durata francese: nel 2018 e nel 2019 con la Toyota: "Se Fernando ci va, lo farà con un mezzo competitivo, puntando alla vittoria. Lo stesso vale per me".

© Getty Images

Il botta e risposta tra i due... due volte campioni del mondo ha fatto da spunto ad una finestra che Max ha aperto sulla seconda parte della sua carriera, quella che seguirà l'impegno in Formula Uno: ben delineata ma soprattutto ancora molto lontana! Intanto l'olandese ha già iniziato a fare le prove generali, "correndo" (più volte negli ultimi anni) la 24 Ore nella sua versione virtuale E Sports. L'upgrade dal metaverso al mondo reale è però ancora parecchio futuribile.

"La Formula Uno è il massimo ed al momento io lì ho un sacco di successo. Ma in futuro vorrei provare qualcosa di diverso. Il mio contratto con Red Bull arriva fino al 2022, quando avrò trentuno anni. A quell'età penso che avrò ancora davanti un po' di anni a livello competitivo, da poter dedicare ad altre esperienze agonistiche ma soprattutto divertirmi di più con meno pressione e un calendario meno tirato. In ogni caso non ho fretta, visto che il mondo delle gare di durata è in piena evoluzione. Quindi penso sia meglio restare alla finestra e poi al momento giusto scegliere".

© Getty Images

Anche perché, aggiungiamo noi, da qui al 2028 la missione di SuperMax è sicuramente quella di proseguire il ciclo vincente inaugurato in modo un po' rocambolesco (per non dire controverso) nel 2021 e proseguito in modo molto più convincente e perentorio quest'anno, puntando senza mezzi termini ai sette (attuali!) titoli di Lewis Hamilton (il primo a raggiungere Michael Schumacher), e poi naturalmente a fare ancora meglio.