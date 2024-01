All'insegna della continuità: Allison rinnova a lungo termine come DT Mercedes

FORMULA 1

Nel passato dell'ingegnere inglese anche due distinti periodi alla Ferraricon ruoli di crescente responsabilità

© Getty Images Mercedes conferma... in Toto i suoi vertici: tre giorni dopo il rinnovo triennale del contratto da Team Principal di Wolff (peraltro azionista del team insieme a INEOS e alla stessa Mercedes), il Direttore Tecnico James Allison mette la sua sigla in calce ad un contratto a lungo termine che sembra togliere definitivamente dal mercato l’ingegnere inglese di Louth (nel Lincolnshire). Allison si allinea insomma e la squadra che schiera Lewis Hamilton e George Russell può concentrarsi sulla sfida da lanciare a Red Bull insieme a Ferrari e forse McLaren. La notizia rafforza la leadership tecnica del team durante un periodo di rinnovamento prima delle importanti modifiche alle regole per il 2026. James è entrato a far parte del team nel 2017 come Direttore Tecnico, supervisionando un lungo periodo di successi culminato in quattro titoli Piloti e cinque Campionati Costruttori consecutivi. Dopo un passo indietro e un periodo come Chief Technical Officer, responsabile della strategia a lungo termine e del progetto INEOS Britannia America's Cup, Allison è tornato in prima linea come Direttore Tecnico nell'aprile 2023.

© AMG Mercedes F1

"La F1 mi ha portato molta fortuna, ma non c'è stata niente di più grande che rispondere alla chiamata di Toto per unirsi alla Mercedes nel 2017. È un grande privilegio continuare questa avventura, lavorando al fianco di colleghi brillanti e lottando insieme per il successo del campionato". (James Allison)

Pocha parole di circostanza per un tecnico di grande valore, che bada al sodo. Più loquace - anche per ruolo - il suo diretto superiore:

"Sono entusiasta che James abbia dedicato il suo futuro a lungo termine al team. Non ci giro intorno: è il leader tecnico più impressionante nel nostro sport. Il suo spirito gladiatore, insieme alla sua conoscenza, esperienza e determinazione, lo rendono secondo a nessuno. La sua influenza e il suo impatto, tuttavia, vanno ben oltre. Da quando è entrato a far parte del team nel 2017, è stato un alleato fondamentale e uno sparring partner per me personalmente. Possiamo sfidarci l'un l'altro apertamente e onestamente. Un'incarnazione della cultura dell'"amore duro" del team, che è fondamentale per aiutare tutti noi a dare il meglio di sé. La cosa più importante, però, è che James è un vero amico su cui puoi contare, nei momenti di successo m anche nei passaggi difficili. È stato un piacere lavorare con lui negli ultimi sette anni e non vedo l'ora di farlo per molti altri a venire". (Toto Wolff)