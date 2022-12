Albon e il casco valentiniano per Monza 2022: "regalo" di Natale per i fans

FORMULA 1

Il pilota della Williams era stato sostituito nel GP d'Italia da Nyck De Vries, autore di un debutto a sensazione nel Mondiale

© Twitter Come regalo di Natale per i propri fans, Alex Albon ha svelato sui suoi canali social il casco che avrebbe dovuto indossare nel Gran Premio d'Italia di quest'anno, prima che un attacco di appendicite lo costringesse a dare forfait alla vigilia della tappa monzese del calendario iridato. Ispirato a quello - forse il più riuscito in assoluto - di Valentino Rossi nel vittorioso GP d'Italia della MotoGP del 2008, il casco del pilota britannico di origini thailandesi riproduce sulla calotta il suo viso... irridente con ogni probabilità agli avversari! Peccato non averne mai visto l'effetto in pista! Casco come sempre realizzato da Mad56.

© Twitter

Per l'occasione festiva e festosa, Albon ha pubblicato anche il servizio fotografico a corredo dell'iniziativa, evidentemente risalente ai giorni immediatamente precedenti al GP d'Italia e realizzato - con tanto di "piega" motociclistica - lungo la Curva Nord della Sopraelevata, all'altezza del suo imbocco, a poche decine di metri dall'attuale Prima Variante. Difficile ora che il pilota della Williams possa riutilizzarlo per la prossima edizione del GP d'Italia, ma valeva davvero la pena condividerlo! Chissà che Alex non decida di metterlo all'asta, magari destinando in beneficenza il ricavato di quello che in un certo senso è un oggetto da collezione.