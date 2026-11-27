Il calcio internazionale e i tifosi italiani piangono la scomparsa di Juary, ex attaccante brasiliano simbolo degli anni Ottanta spentosi ieri sera all'età di 67 anni a Poços de Caldas, in Brasile. Cresciuto calcisticamente nel Santos sotto la guida di Pelé, l'ex centravanti ha lasciato un ricordo indelebile soprattutto ad Avellino, dove oltre alle reti e all'iconica esultanza danzante attorno alla bandierina del calcio d'angolo strinse un rapporto viscerale con l'intera comunità irpina, cementato nei drammatici giorni del terremoto del 1980 e rimasto intatto per tutta la vita. Nel corso della sua parentesi nel campionato italiano vestì anche le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese.