La tre giorni delle coppe europee appena conclusa senza sconfitte per i club italiani rilancia le ambizioni della Serie A nella corsa al posto extra per la Champions League 2027-28. Grazie alle vittorie di Como e Inter, ai pareggi esterni di prestigio conquistati da Napoli e Roma contro Manchester City e Paris Saint-Germain e al bottino pieno raccolto in Europa e Conference League da Juventus, Milan e Atalanta, l'Italia è salita a quota 9.214 punti nel ranking stagionale Uefa. Ora lo svantaggio dal secondo posto è passato da 1.400 a soli 686 punti (0.686).