Ranking Uefa, l'Italia dimezza il ritardo dal secondo posto: la rincorsa alla quinta squadra in Champions League
Dopo la tre giorni europea senza sconfitte delle sette italiane, la Serie A sale a 9.214 punti e dimezza il distacco dal secondo posto del Portogallo
La tre giorni delle coppe europee appena conclusa senza sconfitte per i club italiani rilancia le ambizioni della Serie A nella corsa al posto extra per la Champions League 2027-28. Grazie alle vittorie di Como e Inter, ai pareggi esterni di prestigio conquistati da Napoli e Roma contro Manchester City e Paris Saint-Germain e al bottino pieno raccolto in Europa e Conference League da Juventus, Milan e Atalanta, l'Italia è salita a quota 9.214 punti nel ranking stagionale Uefa. Ora lo svantaggio dal secondo posto è passato da 1.400 a soli 686 punti (0.686).
La classifica aggiornata
1) Inghilterra: 10.708 punti (9 squadre su 9 in corsa); 2) Portogallo: 9.900 punti (5 su 5); 3) Belgio: 9.725 punti (5 su 5); 4) Germania: 9.571 punti (7 su 7); 5) Turchia: 9.500 punti (4 su 5); 6) Spagna: 9.281 punti (8 su 8); 7) Italia: 9.214 punti (7 su 7)
Come funziona il calcolo del Ranking Uefa?
Il regolamento Uefa premia le prime due federazioni del ranking stagionale con uno slot extra nella successiva edizione della Champions League, un traguardo centrato nella passata stagione da Inghilterra e Spagna che ha consentito a Liverpool e Betis di accedere alla massima competizione pur avendo chiuso al quinto posto nei rispettivi campionati. Il punteggio nazionale viene calcolato assegnando due punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio in tutte e tre le coppe europee, a cui si aggiungono i bonus legati alla partecipazione alla Champions, al piazzamento finale nella classifica unica e al superamento dei turni a eliminazione diretta.
Il totale ottenuto dai club viene poi diviso per il numero di squadre qualificate a inizio stagione da ciascuna federazione, che per l'Italia è pari a sette. Proprio questo divisore più alto rispetto a nazioni come Portogallo e Belgio rallenta l'avanzata azzurra nei singoli turni, ma garantisce un potenziale recupero decisivo quando verranno assegnati i corposi premi di rendimento della Champions League.
Cosa serve ora alle squadre italiane?
All'appello mancano ancora tre giornate nella fase a girone unico di Champions ed Europa League e due turni in Conference League, al termine dei quali verranno distribuiti i bonus legati alla classifica finale. Per superare Germania, Belgio e Portogallo sarà indispensabile evitare eliminazioni precoci, mantenendo tutte e sette le rappresentanti in corsa nelle coppe.