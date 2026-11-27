Finita la carriera di calciatore, la sua vita non è stata esaltante. Ha vissuto quasi di espedienti, tra scuole calcio poco redditizie, incarichi da allenatore di squadre giovanili e qualche altro lavoretto saltuario. Qualche volta è tornato in Italia, sempre invitato da qualcuno e sempre senza un euro in tasca. Una lotta durissima contro la depressione e poi anche contro la malattia, aveva un tumore alle ossa e uno alla prostata. Nell'ultimo mese era ricoverato in ospedale perché non era in grado di camminare e aveva dovuto sospendere la sua attività di allenatore di una squadra Under 15 nello Stato di Minas Gerais. Se n'è andato a 67 anni con il samba nelle gambe e la tristezza nello sguardo. Ci ha fatto divertire, ma è stato anche un signor giocatore ed è giusto ricordarlo così.