© italyphotopress | Juary
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Giocò nell'Avellino, nell'Inter, nell'Ascoli e nella Cremonese ma segnò nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Portodi Enzo Palladini
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Facile ricordarsi di Juary per quell'alone di folklore e di magia di cui amava circondarsi. Quella danza intorno alla bandierina del calcio d'angolo dopo ogni gol segnato conquistò gli italiani, non solo i tifosi dell'Avellino che furono i primi ad apprezzarlo. Ci ha fatto divertire e qualche volta anche un po' ridere, ma stiamo parlando di un signor giocatore, salutato oggi dalla stampa brasiliana come "idolo del Santos". Perché proprio nella squadra che fu di Pelè, Juary ha lasciato i segni più tangibili, con 101 gol in 229 partite, il campionato dello Stato di San Paolo vinto nel 1978. Tuttora è il 23° cannoniere della storia del club, nel quale entrò a 14 anni dopo essere stato scoperto da un osservatore a Sao Joao de Meriti, il paesino dello Stato di Rio de Janeiro dove era nato il 16 giugno 1959.
Una vita in fuga dalla povertà e dai fantasmi. A vent'anni, visti i salari minimi del Santos, andò a guadagnare un po' di dollari in Messico, in una squadra di Guadalajara, il Tecos de la Uag. Nel 1980, l'Italia aprì le frontiere a un giocatore per squadra e Juary fu la grande intuizione dell'Avellino, attraverso chissà quale giro di procuratori. Il brasiliano "che ha le ruote al posto delle gambe", come hanno detto di lui nel suo Paese, era perfetto per il gioco di una piccola squadra che voleva mantenere la categoria. Impiegò pochissimo per conquistare la sua tifoseria e tutte l'Italia, perché segnò il suo primo gol in una partita di Coppa Italia vinta dai biancoverdi per 4-1 contro il Catania, poi la corsa indemoniata verso la bandierina, il balletto indimenticabile. In due anni con i lupi irpini, Juary mise a segno 13 gol in 34 partite totali.
Nell'estate del 1982, il presidente dell'Inter, Ivanoe Fraizzoli, lo prese dall'Avellino, con l'intenzione di inserirlo in un'operazione di mercato che avrebbe portato il brasiliano al Cesena e l'attaccante austriaco Walter Schachner in nerazzurro. All'ultimo momento, i romagnoli si tirarono indietro e Juary rimase in carico al club nerazzurro, che aveva appena affidato la panchina a Rino Marchesi. Centravanti dell'Inter era Spillo Altobelli, le cui caratteristiche non sembravano adatte per combinarsi com quelle di Juary, che divenne comunque una specie di mascotte dello spogliatoio. A volte, vista la sua statura non particolarmente elevata, Altobelli e Beccalossi lo facevano sedere su un passeggino e lo portavano a spasso per il centro sportivo di Appiano Gentile come se fosse un neonato, facendo ridere tutto lo staff. Nella storia dell'Inter lascia 2 gol in um campionato che lo vide spesso in panchina, Marchesi a volte preferiva giocare con una sola punta. Dopo l'Inter, rimase in Italia giocando nell'Ascoli e nella Cremonese.
Ma le sorprese della carriera di Juary non erano finite, perché trasferitosi in Portogallo, con la maglia del Porto, vinse una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Fu proprio lui a segnare il gol decisivo nella finale di Coppa dei Campioni vinta per 2-1 contro il Bayern contro ogni pronostico il 27 maggio del 1987. L'altro gol venne segnato dall'algerino Rabah Madjer, un centrocampista di grande qualità che un anno dopo sarebbe stato rimandato indietro dall'Inter per non passato le visite mediche. Juary è rimasto in Europa fino al 1988, poi è tornato in Brasile per raccattare qualche ultimo ingaggio con Portuguesa, Santos (un ritorno abbastanza triste), Moto Club e Vitoria.
Finita la carriera di calciatore, la sua vita non è stata esaltante. Ha vissuto quasi di espedienti, tra scuole calcio poco redditizie, incarichi da allenatore di squadre giovanili e qualche altro lavoretto saltuario. Qualche volta è tornato in Italia, sempre invitato da qualcuno e sempre senza un euro in tasca. Una lotta durissima contro la depressione e poi anche contro la malattia, aveva un tumore alle ossa e uno alla prostata. Nell'ultimo mese era ricoverato in ospedale perché non era in grado di camminare e aveva dovuto sospendere la sua attività di allenatore di una squadra Under 15 nello Stato di Minas Gerais. Se n'è andato a 67 anni con il samba nelle gambe e la tristezza nello sguardo. Ci ha fatto divertire, ma è stato anche un signor giocatore ed è giusto ricordarlo così.