XPENG G6 MY 2026: tecnologia, connettività e valore del tempo

XPENG G6: il SUV elettrico di nuova generazione
Il suv coupé 100% elettrico si rinnova e diventa un nuovo punto di riferimento fra i suv elettrici a 800Vdi Ilaria Brugnotti
Comfort e tecnologia qui vanno a braccetto: XPENG rinnova il suv coupé G6 e lo fa puntando tutto sulla dotazione. Il MY2026 nasce sulla piattaforma intelligente SEPA 2.0, che adotta le batterie al Litio Ferro Fosfato. Più sicure e più performanti rispetto alle tradizionali. In soldoni, significa che XPENG G6 MY 2026 ha un’autonomia di 525 Km e può passare dal 10 all’80% in 12 minuti, con tempi di ricarica fra i più veloci del mercato.
Una nuova generazione
“XPENG G6 MY26 è la scelta ideale per una nuova generazione di automobilisti italiani, attenti alla tecnologia, alla qualità della vita a bordo e al valore del tempo - ha spiegato Gian Leonardo Fea, Consigliere Delegato di ATFlow e Managing Director di XPENG Italia - con l’architettura a 800 V, le batterie LFP, autonomie fino a 525 chilometri e ricariche ultraveloci, il SUV Coupé G6 ridefinisce in modo concreto la mobilità elettrica reale, superando molti dei timori legati ai tempi di rifornimento e all’uso quotidiano”. Design esterno evoluto (nuovo frontale e fari full-LED) e interni completamente riprogettati, per il massimo comfort e benessere di guidatore e passeggeri. Plancia, tunnel centrale, comandi dei sedili, volante e quadro strumenti sono tutti nuovi, così come il display centrale che diventa ancora più ampio (15,6”), rispetto al passato, per una visione chiara e leggibile in ogni condizione.
Come va
Protagonista del nostro test drive è la versione Long Range a due ruote motrici da 297 CV, con batteria da 80,8 kWh. Esiste anche la versione “standard range” da 252 CV che utilizza una batteria da 68,5 kWh. Prestazioni da suv-coupé sportivo, invece, per la G6 AWD Performance: in questo caso i cavalli sono 488 e l’accelerazione da 0 a 100 Km/h è di soli 4,1 secondi. XPENG G6 MY26 è dotato della piattaforma XPILOT 2.5, che raccoglie l’insieme degli ADAS più evoluti del marchio, con 5 radar a onde millimetriche ad alta definizione, 12 sensori a ultrasuoni e 12 telecamere, fra cui quelle dedicate al “Driver Status Monitoring”, che controlla l’attenzione del conducente.
Quanto costa
“A supporto dei nostri clienti, garantiamo un servizio post-vendita strutturato, con ricambi disponibili in 24/48 ore grazie al magazzino centrale europeo di Amsterdam e al deposito locale situato in provincia di Milano - ci ha tenuto a precisare Mattia Vanini, Presidente ATFlow importatore e distributore esclusivo per l’Italia di XPENG - con G6 consolidiamo una proposta di mobilità elettrica di assoluto valore, affidabile e sostenibile, pronta per il mercato italiano”. XPENG G6 MY 2026 è già disponibile, per il mercato italiano, con prezzi a partire da 42.690 Euro (G6 RWD Standard Range) fino ai 53.990 Euro della versione AWD Performance.