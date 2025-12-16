XPENG G6 MY 2026: tecnologia, connettività e valore del tempo

Una nuova generazione

“XPENG G6 MY26 è la scelta ideale per una nuova generazione di automobilisti italiani, attenti alla tecnologia, alla qualità della vita a bordo e al valore del tempo - ha spiegato Gian Leonardo Fea, Consigliere Delegato di ATFlow e Managing Director di XPENG Italia - con l’architettura a 800 V, le batterie LFP, autonomie fino a 525 chilometri e ricariche ultraveloci, il SUV Coupé G6 ridefinisce in modo concreto la mobilità elettrica reale, superando molti dei timori legati ai tempi di rifornimento e all’uso quotidiano”. Design esterno evoluto (nuovo frontale e fari full-LED) e interni completamente riprogettati, per il massimo comfort e benessere di guidatore e passeggeri. Plancia, tunnel centrale, comandi dei sedili, volante e quadro strumenti sono tutti nuovi, così come il display centrale che diventa ancora più ampio (15,6”), rispetto al passato, per una visione chiara e leggibile in ogni condizione.

Come va

Protagonista del nostro test drive è la versione Long Range a due ruote motrici da 297 CV, con batteria da 80,8 kWh. Esiste anche la versione “standard range” da 252 CV che utilizza una batteria da 68,5 kWh. Prestazioni da suv-coupé sportivo, invece, per la G6 AWD Performance: in questo caso i cavalli sono 488 e l’accelerazione da 0 a 100 Km/h è di soli 4,1 secondi. XPENG G6 MY26 è dotato della piattaforma XPILOT 2.5, che raccoglie l’insieme degli ADAS più evoluti del marchio, con 5 radar a onde millimetriche ad alta definizione, 12 sensori a ultrasuoni e 12 telecamere, fra cui quelle dedicate al “Driver Status Monitoring”, che controlla l’attenzione del conducente.

Quanto costa

“A supporto dei nostri clienti, garantiamo un servizio post-vendita strutturato, con ricambi disponibili in 24/48 ore grazie al magazzino centrale europeo di Amsterdam e al deposito locale situato in provincia di Milano - ci ha tenuto a precisare Mattia Vanini, Presidente ATFlow importatore e distributore esclusivo per l’Italia di XPENG - con G6 consolidiamo una proposta di mobilità elettrica di assoluto valore, affidabile e sostenibile, pronta per il mercato italiano”. XPENG G6 MY 2026 è già disponibile, per il mercato italiano, con prezzi a partire da 42.690 Euro (G6 RWD Standard Range) fino ai 53.990 Euro della versione AWD Performance.