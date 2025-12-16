Ufficiale, l’Europa fa marcia indietro: il motore termico sopravvive oltre il 2035

La Commissione europea ha messo sul tavolo una delle revisioni più significative delle politiche verdi degli ultimi anni: il divieto totale di vendita di auto a combustione dal 2035 viene di fatto superato, sostituito da un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% rispetto ai livelli del 2021, anziché del 100%. Tradotto: alcune auto non elettriche potranno continuare a essere vendute anche dopo il 2035.

Revisione necessaria

La proposta nasce da una pressione crescente esercitata da governi chiave come Germania e Italia, ma soprattutto da un’industria automobilistica europea in difficoltà, stretta tra il rallentamento della domanda di elettriche, i costi della transizione e la concorrenza sempre più aggressiva di Tesla e dei costruttori cinesi. In questo nuovo schema rientrano tecnologie considerate “di compromesso”, come le ibride plug-in, i range extender e i carburanti a basse emissioni, inclusi e-fuel e biocarburanti avanzati.

Non più solo elettrico

Il pacchetto prevede anche una maggiore flessibilità nel percorso intermedio: tra il 2030 e il 2032 i costruttori avranno tre anni per raggiungere il taglio del 55% delle emissioni sulle auto (con obiettivi alleggeriti anche per i veicoli commerciali), evitando così scossoni immediati su multe e investimenti. Parallelamente, Bruxelles punta a spingere sull’elettrico nelle flotte aziendali – che valgono circa il 60% delle nuove immatricolazioni – e introduce l’idea di una nuova categoria di piccole elettriche, più semplici e meno costose, pensate per favorire una diffusione di massa.