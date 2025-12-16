Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Industria

Ufficiale, l’Europa fa marcia indietro: il motore termico sopravvive oltre il 2035

Dopo anni di rigidità normativa, Bruxelles frena sull’obiettivo dello “zero emissioni” assoluto dal 2035. Sotto la spinta di Germania, Italia e dell’industria automobilistica, la Commissione europea propone una correzione di rotta che riapre lo spazio – limitato ma concreto – ai motori a combustione, purché inseriti in un quadro di forte riduzione della CO2

di Redazione Drive Up
16 Dic 2025 - 17:31
© Getty Images

© Getty Images

La Commissione europea ha messo sul tavolo una delle revisioni più significative delle politiche verdi degli ultimi anni: il divieto totale di vendita di auto a combustione dal 2035 viene di fatto superato, sostituito da un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% rispetto ai livelli del 2021, anziché del 100%. Tradotto: alcune auto non elettriche potranno continuare a essere vendute anche dopo il 2035.
Revisione necessaria
La proposta nasce da una pressione crescente esercitata da governi chiave come Germania e Italia, ma soprattutto da un’industria automobilistica europea in difficoltà, stretta tra il rallentamento della domanda di elettriche, i costi della transizione e la concorrenza sempre più aggressiva di Tesla e dei costruttori cinesi. In questo nuovo schema rientrano tecnologie considerate “di compromesso”, come le ibride plug-in, i range extender e i carburanti a basse emissioni, inclusi e-fuel e biocarburanti avanzati.
Non più solo elettrico
Il pacchetto prevede anche una maggiore flessibilità nel percorso intermedio: tra il 2030 e il 2032 i costruttori avranno tre anni per raggiungere il taglio del 55% delle emissioni sulle auto (con obiettivi alleggeriti anche per i veicoli commerciali), evitando così scossoni immediati su multe e investimenti. Parallelamente, Bruxelles punta a spingere sull’elettrico nelle flotte aziendali – che valgono circa il 60% delle nuove immatricolazioni – e introduce l’idea di una nuova categoria di piccole elettriche, più semplici e meno costose, pensate per favorire una diffusione di massa.

europa
bando motori 2035
stop motori termici 2035
motore termico

Ultimi video

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

25:39
Puntata del 13 dicembre #DriveUp

Puntata del 13 dicembre #DriveUp

02:39
Jeep Compass, test drive a Barcellona

Jeep Compass, test drive a Barcellona

02:03
Range Rover Bespoke

Range Rover Bespoke

02:27
Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

03:35
Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

03:08
I Signori dell'Auto: Louis Renault

I Signori dell'Auto: Louis Renault

03:59
Toyota GR Yaris Rally2

Toyota GR Yaris Rally2

02:14
Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

03:39
Suzuki Vitara Hybrid

Suzuki Vitara Hybrid: la prova

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:20
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

01:19
Nuova Toyota BZ4X

Nuova Toyota BZ4X

15:34
La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

I più visti di Drive Up

La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Colpo di scena BMW: Rossi fuori dalla lista WEC. Le ipotesi sul 2026

Le prime immagini della nuova Smart Fortwo

Max Verstappen è tornato in pista al volante di una Mercedes GT3

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:28
Pirateria, De Siervo: "Contrasto passa da crescita educativa e culturale"
19:26
Dumfries si opera e cambia agente: il futuro all'Inter è sempre più in bilico
19:23
FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025
19:21
Fifa The Best: Dembélé eletto miglior calciatore, nella Top 11 non c'è Mbappé
19:17
Lo sfogo di Bruno Fernandes: "Lo United voleva vendermi, ma non hanno avuto il coraggio"