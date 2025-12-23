Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Strategie

Volvo: il presente è ibrido plug-in ma il futuro è elettrico

Tra fine della globalizzazione, transizione elettrica e un mercato italiano che procede a velocità diverse, Volvo definisce la sua rotta: meno volumi nel breve periodo, ma una strategia chiara fondata su elettrico, plug-in hybrid e regionalizzazione industriale

di Redazione Drive Up
23 Dic 2025 - 14:25
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il 2026 sarà un anno di svolta per Volvo Cars. Il costruttore svedese conferma una strategia che prende atto di un contesto globale profondamente cambiato, segnato da dazi, tensioni geopolitiche e costi crescenti che rendono superato il modello di globalizzazione degli ultimi decenni. La risposta è una maggiore regionalizzazione: produzioni, catene di fornitura e strategie commerciali sempre più adattate ai singoli mercati, mantenendo al tempo stesso una forte identità di brand e le sinergie industriali con il gruppo Geely.
Tecnologia ed elettrificazione
Sul fronte tecnologico, Volvo ribadisce la scelta a favore della mobilità elettrica, considerata l’unico segmento in reale crescita nel panorama automotive globale. Accanto ai modelli a batteria, il marchio continua a puntare sui plug-in hybrid come soluzione di transizione, pensata per accompagnare i clienti verso l’elettrico in mercati che avanzano a velocità diverse. Una strategia impostata già anni fa e oggi rafforzata dall’evoluzione delle politiche europee.
Bene il mercato italiano
In Italia, il 2025 si chiude con 15.800 immatricolazioni, in calo rispetto all’anno precedente. Una flessione prevista, legata anche alla scelta di abbandonare completamente il diesel in un mercato premium dove questa alimentazione pesa ancora in modo significativo. Nonostante ciò, Volvo registra una penetrazione di modelli elettrici e plug-in hybrid nettamente superiore alla media nazionale, confermandosi leader in diversi segmenti chiave, dai SUV premium ibridi ai B-SUV elettrici.

Ti potrebbe interessare

volvo
ibrido plug-in
elettrico

Ultimi video

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

00:16
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:33
BMW Art Car World Tour

BMW Art Car World Tour

01:40
Rolls-Royce Phantom Centenary

Rolls-Royce Phantom Centenary

01:44
Tornare a vincere

Tornare a vincere

15:50
La puntata del 18 dicembre #DriveUp

La puntata del 18 dicembre #DriveUp

02:35
Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

02:00
Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

01:59
Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

02:19
Fiat Dino Spider, un sacco bella

Fiat Dino Spider, un sacco bella

02:10
Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

02:28
Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

01:34
L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

01:17
Geely Auto Talks

Geely Auto Talks

01:21
Nuova Citroën ELO

Nuova Citroën ELO

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

I più visti di Drive Up

Jake Paul vs Joshua: lo youtuber può consolarsi con un garage da sogno

La collezione di supercar di Jake Paul

La Ford nucleare con 8 mila chilometri di autonomia (che ha ispirato Fallout)

Germania: crollano le esportazioni di auto verso gli USA

Keanu Reeves e l'albero di Natale sul tetto della Porsche 911

Sorpresa: la Fiat 500 usata conquista anche la Germania

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Greggio, auguri da numero 10
16:28
Greggio, auguri da numero 10
Cuore d'oro Raphinha
16:28
Cuore d'oro Raphinha
16:13
Roma, piace Frendrup del Genoa: scambio con Pisilli?
16:12
La Juve torna in campo: Bremer e Zhegrova non si allenano
15:56
Ottolini risolve con il Genoa: ora è pronto a diventare il nuovo ds della Juventus