La Golf elettrica non si farà (per ora)

L'automobile elettrica sta creando non pochi problemi a Volkswagen. Le vendite, in realtà, non stanno andando male ma essendo meno redditizie di quelle con motore a combustione, questo comporta una contrazione della marginalità che acuisce la crisi finanziaria. Mancano i soldi per investire in nuovi progetti e anche quelli in fase di sviluppo rischiano di essere sospesi, come nel caso della Golf elettrica.

Rimandata

La nuova ID.Golf era stata annunciata qualche anno fa e avrebbe dovuto traghettare, forse definitivamente, l'icona di Casa verso la mobilità a zero emissioni. Così non sarà, almeno non nel prossimo futuro: Volkswagen ha deciso di sospenderla, perché lo stabilimento di Wolfsburg non ha raggiunto gli obiettivi di costo previsti. Thomas Schäfer, responsabile dei marchi Volkswagen, Skoda, Cupra e Seat è stato molto chiaro a riguardo: "in questo momento non possiamo permettercelo".

Mancano i soldi

Inizialmente prevista per il 2028, era stata in seguito già posticipata al 2030 mentre l'ultimo stop non ipotizza alcuna data di debutto. I vertici del marchio ci tengono però a precisare che si tratta di una sospensione temporanea e non di una cancellazione del progetto. La Golf elettrica si farà, solo che non si sa bene quando. Il problema è dovuto a un deficit della fabbrica quartier generale di circa 300 milioni di euro. Troppo ampio, considerando le attuali circostanze, per continuare a fare business as usual.