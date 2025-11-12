Logo SportMediaset

Peugeot presenta Polygon: anteprima della prossima 208

La Polygon introduce un linguaggio stilistico inedito, interni digitali e una rivoluzione al volante: lo Hypersquare, un sistema Steer-by-Wire che elimina ogni collegamento meccanico tra mani e ruote

di Redazione Drive Up
12 Nov 2025 - 13:56
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Peugeot guarda avanti e immagina la prossima generazione della 208 attraverso la Polygon Concept, un esercizio di stile e tecnologia che ridefinisce il concetto di city car. Lunga meno di quattro metri, la Polygon è un’anteprima delle linee, delle proporzioni e delle soluzioni che vedremo sulle Peugeot di nuova generazione.

La Peugeot Polygon è il concept che anticipa la prossima 208

1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Design audace
Il design gioca con forme geometriche e tagli netti. Il frontale è definito da una firma luminosa a micro-LED e da un “artiglio” reinterpretato in chiave orizzontale, mentre la coda richiama volutamente la 205, come a unire passato e futuro in un’unica scocca. Ma la rivoluzione vera avviene all’interno
Nuovo volante
Al centro dell’abitacolo campeggia l’Hypersquare, un volante quadrangolare che sostituisce la corona tradizionale e comunica con le ruote tramite la tecnologia Steer-by-Wire, eliminando ogni collegamento meccanico. Il risultato è una guida più fluida e reattiva, con movimenti minimi e una sensazione di controllo totale. Peugeot ha confermato che entrambe le tecnologie saranno disponibili sui modelli di serie entro il 2027.
Esperienza immersiva
L’esperienza di bordo diventa immersiva grazie alla proiezione delle informazioni direttamente sul parabrezza, che funge da display virtuale da 31 pollici. Il cruscotto scompare, lasciando spazio a tre modalità di utilizzo – Cruise, Fun e Hyper – che modulano luci, animazioni e atmosfera.
Stampa 3D
La sostenibilità è un altro pilastro del progetto e i sedili sono stampati in 3D con materiali riciclati, rivestiti con tessuti provenienti da vecchi modelli Peugeot e facilmente smontabili per ridurre gli sprechi. Le portiere ad ala migliorano l’accessibilità, mentre le ruote Goodyear intelligenti integrano sensori e incisioni laser colorate.

