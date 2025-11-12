Peugeot presenta Polygon: anteprima della prossima 208

Design audace

Il design gioca con forme geometriche e tagli netti. Il frontale è definito da una firma luminosa a micro-LED e da un “artiglio” reinterpretato in chiave orizzontale, mentre la coda richiama volutamente la 205, come a unire passato e futuro in un’unica scocca. Ma la rivoluzione vera avviene all’interno

Nuovo volante

Al centro dell’abitacolo campeggia l’Hypersquare, un volante quadrangolare che sostituisce la corona tradizionale e comunica con le ruote tramite la tecnologia Steer-by-Wire, eliminando ogni collegamento meccanico. Il risultato è una guida più fluida e reattiva, con movimenti minimi e una sensazione di controllo totale. Peugeot ha confermato che entrambe le tecnologie saranno disponibili sui modelli di serie entro il 2027.

Esperienza immersiva

L’esperienza di bordo diventa immersiva grazie alla proiezione delle informazioni direttamente sul parabrezza, che funge da display virtuale da 31 pollici. Il cruscotto scompare, lasciando spazio a tre modalità di utilizzo – Cruise, Fun e Hyper – che modulano luci, animazioni e atmosfera.

Stampa 3D

La sostenibilità è un altro pilastro del progetto e i sedili sono stampati in 3D con materiali riciclati, rivestiti con tessuti provenienti da vecchi modelli Peugeot e facilmente smontabili per ridurre gli sprechi. Le portiere ad ala migliorano l’accessibilità, mentre le ruote Goodyear intelligenti integrano sensori e incisioni laser colorate.