Tennis
TENNIS

Sinner-Alcaraz show: risate, ovazioni dagli spalti e gag tra colpi infallibili e scambi dal fondo FOTO

Risate, ovazioni dagli spalti e piccole gag tra colpi infallibili e lunghi scambi dal fondo. A Seul il primo confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è all'insegna del divertimento tra i due dominatori del tennis mondiale: l'evento, anche senza il pathos di una finale, era attesissimo e non ha deluso le aspettative. Clima rilassato, ma anche duetti con colpi da maestro tra il numero 1 e il numero 2 del mondo che richiamano gli applausi del pubblico: Sinner che porta la mano all'orecchio per sollecitare l'ovazione dei tifosi, Alcaraz - tornato al suo colore naturale di capelli dopo la parentesi biondo platino - scherza rivolgendosi verso gli spalti mentre punto su punto i due si contendono la prima sfida della stagione in attesa degli Australian Open. Nel secondo set, sul 2-2, Sinner ha lasciato il posto a un ragazzino coreano, che ha 'strappato' un punto ad Alcaraz guadagnandosi gli applausi del pubblico e di un Jannik divertito: un momento che non dimenticherà mai. 

10 Gen 2026 - 10:45
tennis
sinner

