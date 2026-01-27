Vi ricordate della Fiat Stilo Michael Schumacher Edition?

Le ricorrenze sportive sono spesso l'occasione per realizzare qualche edizione limitata celebrativa. Nel 2004, per festeggiare i sette titoli mondiali di Michael Schumacher, Fiat ideò una versione speciale della Stilo. Sebbene le intenzioni, non fu di certo un'automobile memorabile per il marchio torinese: ne furono prodotte soltanto 3.500 unità nella versione a tre porte.

Su misura

La personalizzazione della vettura è stata mirata a rendere l'auto vicina all'identità del marchio Ferrari, che voleva celebrare. Le minigonne e i cerchi in lega da 17" con disegno specifico donavano un aspetto vivace e sportiveggiante, restituendo una sensazione di aggressività e prestazioni. La carrozzeria era esaltata - ovviamente - dalla tinta di colore "Rosso Corsa" ispirata alla livrea della monoposto da Formula 1.

Motore sottotono

Tutta questa abbondanza di elementi visivi, non trovava una concreta corrispondenza in termini di prestazioni. Due i motori che equipaggiavano questa Stilo in edizione limitata: un 2.4 20v da 170 CV e il 1.9 Multijet 16v da 140 CV. La dotazione era - per l'epoca - completa con sistema ESP, clima bi-zona, lettore CD e tetto panoramico. L'auto non si risolse in un successo commerciale e non fu accolta con entusiasmo dagli addetti ai lavori. Il merito di celebrare uno dei più grandi piloti di sempre, le va però riconosciuto.