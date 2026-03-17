Tecnologie

Google Maps: arriva l'intelligenza artificiale a bordo

Il nuovo aggiornamento introduce un aspetto grafico rinnovato e un'interazione più profonda

di Redazione Drive Up
17 Mar 2026 - 08:56
© Ufficio Stampa

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Il navigatore sullo smartphone è ormai uno strumento indispensabile per orientarsi. Tra i servizi più apprezzati, Google Maps è probabilmente il più diffuso tra gli automobilisti per la sua compatibilità universale con ogni dispositivo. Utilizzato tutti i giorni da milioni di persone, l'azienda di Mountain View ha rilasciato un aggiornamento - in USA e India, per ora - piuttosto importante.
Intelligenza artificiale
Un'implementazione dell'intelligenza artificiale (IA) non poteva di certo mancare, considerando quanto Google stia investendo in questa nuova frontiera. Gli automobilisti potranno porre - attraverso il servizio Ask Maps - domande su luoghi da visitare, ristoranti e parcheggi ottenendo risposte complesse in tempo reale. Inoltre, calcolerà i pedaggi, mostrerà immagini turistiche e segnalerà la posizione dei distributori e delle colonnine di ricarica. Insomma: un'agenzia viaggi sul telefono.
Nuove grafiche
Non è soltanto una questione d'interazione. Maps si veste con una nuova grafica più immersiva e chiara, basata sulle informazioni di Street View. Ciò permette di avere una rappresentazione più realistica dell'ambiente circostante, permettendo all'automobilista di orientarsi meglio riducendo le possibilità di errore. Il nuovo Maps saprà valutare in anticipo molti scenari, elaborando i 5 milioni di aggiornamenti sul traffico che riceve ogni secondo. I percorsi alternativi saranno più ricchi di informazioni e l'utente potrà scegliere se cambiare strada più consapevolmente. 

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