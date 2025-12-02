Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Curiosità

Una Mercedes da 13 milioni di euro è stata sequestrata a un trafficante

Una rarissima CLK GTR Roadster - prodotta in soli 6 esemplari - era in possesso di un'ex atelta olimpico divenuto uno dei maggiori ricercati negli Stati Uniti d'America

di Redazione Drive Up
02 Dic 2025 - 10:40
© Foto da web

© Foto da web

Dagli Stati Uniti d'America arriva una storia che ha dell'incredibile. Ryan James Wedding è un'ex atleta di livello olimpico: nel 2002 prese parte alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City nella disciplina snowboard. La sua carriera - e la sua vita - ha però preso una svolta totalmente inaspettata e decisamente lontana dai valori sportivi. Wedding è diventato un narcotrafficante tra i più ricercati d'America.

La Mercedes CLK GTR Roadster da 13 milioni sequestrata a un narcotrafficante

1 di 4
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Un'organizzazione radicata
Attività, come noto, molto redditizia benché altamente rischiosa e - soprattutto - illegale. L'organizzazione di Wedding, secondo le indagini dell'FBI, è responsabile dello smercio di oltre 60 tonnellate l'anno di cocaina per un giro d'affari di circa 1 miliardo di dollari l'anno. Eppure, il most wanted è ancora a piede libero, ma gli agenti sono riusciti a sequestrare una rarissima Mercedes CLK GTR, parte del suo tesoro nascosto.
Una macchina da corsa
La CLK GTR Roadster è una delle automobili più rare ed esclusive del mondo. Deriva direttamente dal mondo delle corse e il suo motore 7.0 litri V12 da 630 CV, montato dietro ai sedili, può essere considerato come uno dei migliori mai prodotti da Mercedes. Al momento della sua presentazione, l'auto poteva essere acquistata per 2 milioni di euro. Oggi il suo valore supera i 13 milioni di euro, anche se è difficile ipotizzare quale sarà il destino di quella sequestrata al criminale.

mercedes
mercedes clk gtr
mercedes sequestrata
sequestro mercedes
ryan james wedding
motore v12

Ultimi video

02:17
Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

26:18
Puntata del 29 novembre #DriveUp

Puntata del 29 novembre #DriveUp

01:49
Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

01:25
Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

02:17
Gare da Film: Indianapolis

Gare da Film: Indianapolis

02:14
Ringo's Garage: Zenvo Automotive

Ringo's Garage: Zenvo Automotive

01:51
Leapmotor B10

Leapmotor B10

03:28
Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

03:31
BMW M2

BMW M2

02:53
I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

04:15
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

02:37
La prova della 500 Hybrid

La prova della 500 Hybrid

15:20
La puntata del 27 novembre #DriveUp

La puntata del 27 novembre #DriveUp

01:45
L'editoriale: Nord Europa, una rivoluzione elettrica solo a metà

L'editoriale: Nord Europa, una rivoluzione elettrica solo a metà

02:33
Un nuovo super ibrido, BYD Atto 2 DM-i

Un nuovo super ibrido, BYD Atto 2 DM-i

02:17
Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

I più visti di Drive Up

Crisi dell'auto: un'azienda su tre è pronta a lasciare la Cina

"Oggi ho guidato un camion" e Prost perse il posto in Ferrari

I cinquantini più iconici di sempre

Le auto più iconiche di Fast and Furious

"Oggi ho guidato un camion", così Prost fu licenziato da Ferrari

L'Editoriale: Ferrari, uno dei pochi brand che non sente la crisi nel settore auto

L'Editoriale: Ferrari, uno dei pochi brand che non sente la crisi nel settore auto

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:24
Campello-Morata: è di nuovo crisi? Niente più foto insieme sui social
12:17
Calci, pugni e insulti razzisti: Boga sconvolto dopo l'aggressione, non vuole più giocare nel Nizza
12:14
Sinner rimane in silenzio dopo la morte di Pietrangeli: possibile cordoglio in privato
12:08
Coni: a Bolis dell'ICS la stella d'argento al merito sportivo
12:06
Anche Vlahovic firma il taxi dei campioni della Juventus