Una Mercedes da 13 milioni di euro è stata sequestrata a un trafficante

La Mercedes CLK GTR Roadster da 13 milioni sequestrata a un narcotrafficante
Una rarissima CLK GTR Roadster - prodotta in soli 6 esemplari - era in possesso di un'ex atelta olimpico divenuto uno dei maggiori ricercati negli Stati Uniti d'Americadi Redazione Drive Up
Dagli Stati Uniti d'America arriva una storia che ha dell'incredibile. Ryan James Wedding è un'ex atleta di livello olimpico: nel 2002 prese parte alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City nella disciplina snowboard. La sua carriera - e la sua vita - ha però preso una svolta totalmente inaspettata e decisamente lontana dai valori sportivi. Wedding è diventato un narcotrafficante tra i più ricercati d'America.
Un'organizzazione radicata
Attività, come noto, molto redditizia benché altamente rischiosa e - soprattutto - illegale. L'organizzazione di Wedding, secondo le indagini dell'FBI, è responsabile dello smercio di oltre 60 tonnellate l'anno di cocaina per un giro d'affari di circa 1 miliardo di dollari l'anno. Eppure, il most wanted è ancora a piede libero, ma gli agenti sono riusciti a sequestrare una rarissima Mercedes CLK GTR, parte del suo tesoro nascosto.
Una macchina da corsa
La CLK GTR Roadster è una delle automobili più rare ed esclusive del mondo. Deriva direttamente dal mondo delle corse e il suo motore 7.0 litri V12 da 630 CV, montato dietro ai sedili, può essere considerato come uno dei migliori mai prodotti da Mercedes. Al momento della sua presentazione, l'auto poteva essere acquistata per 2 milioni di euro. Oggi il suo valore supera i 13 milioni di euro, anche se è difficile ipotizzare quale sarà il destino di quella sequestrata al criminale.