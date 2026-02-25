Il piccolo fuoristrada Mercedes non sarà solo elettrico

Sono momenti di fermento in casa Mercedes. La revisione dei piani di elettrificazione sta riguardando tutta la gamma per intero: attuale e futura. Tra i modelli che risentiranno della nuova strategia "flessibile", l'atteso fuoristrada compatto. Soprannominato "baby G" - d'altronde il paragone con la leggenda di famiglia vien da sé - sarebbe dovuto essere inizialmente soltanto elettrico. E invece.

Anche ibrido

Un po' come tutto il resto del portfolio Mercedes, anche l'imminente 4X4 compatto riceverà una più ampia offerta di motorizzazione: elettrico e ibrido. La nuova frontiera dei costruttori di veicoli sembra essere quella di assicurarsi una doppia linea di produzione, in modo da poter soddisfare una domanda più variegata del previsto. Tutti gli indizi suggeriscono che il motore in questione sarà il 1.5 litri da 188 CV della nuova CLA.

Pensato per il fuoristrada

Sebbene siano ancora poche le informazioni ufficiali, indiscrezioni attendibili anticipano un veicolo dalle capacità in fuoristrada notevoli. Ispirato - nello stile e nelle qualità - alla Classe G, rappresenterà il modello d'ingresso alla dimensione più avventurosa e versatile dell'offerta Mercedes. Secondo i programmi, il veicolo andrà in produzione entro il 2027 e arriverà sul mercato per la fine dell'anno. La decisione di offrire anche un motore ibrido potrebbe - però - allungare i tempi di sviluppo e collaudo.