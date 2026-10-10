È un prodotto “Made in Italy”, perché interamente progettato e sviluppato qui, nel nostro Bel Paese (il design è del Centro Stile di Torino). A cinquant’anni dal debutto della “storica” capostipite al Salone di Ginevra (era il 1976), la nuova Gamma raccoglie, quindi, l’eredità di eleganza e innovazione del marchio.