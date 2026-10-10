TEST DRIVE A NAPOLI

Lancia Gamma, eleganza italiana e anima hi-tech

A cinquant’anni dal debutto della storica Gamma, il nuovo C-SUV fastback nasce a Melfi e punta su design aerodinamico, interni sostenibili e motorizzazioni ibride ed elettriche. Al volante della versione ibrida, comfort e fluidità sono protagonisti

di Ilaria Brugnotti
10 Ott 2026 - 08:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La nuova Lancia Gamma è stata presentata in Costiera amalfitana, a poco più di 100 km dallo stabilimento di Melfi, dove viene costruita. È il secondo modello del brand: un C-SUV fastback, con la linea da coupé e superfici scolpite.

Lancia Gamma, l’icona italiana si reinventa in versione fastback

1 di 15
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

È un prodotto “Made in Italy”, perché interamente progettato e sviluppato qui, nel nostro Bel Paese (il design è del Centro Stile di Torino). A cinquant’anni dal debutto della “storica” capostipite al Salone di Ginevra (era il 1976), la nuova Gamma raccoglie, quindi, l’eredità di eleganza e innovazione del marchio.

Design e aerodinamica d’avanguardia

Caratterizzata da un’architettura audace e superfici scolpite, la vettura unisce estetica e prestazioni: il frontale è dominato da quello che viene definito “calice luminoso”, il posteriore dalla firma a T e dalle iconiche veneziane con pinne aerodinamiche. Con un Cx di 0,25 (il migliore del segmento), cerchi Aero, griglia attiva e spoiler sdoppiato, l’aerodinamica diventa parte integrante dell’estetica.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un salotto hi-tech e green

Ispirato all’Italian home feeling, l'abitacolo offre il 25% di spazio in più per le gambe e un bagagliaio da 560 litri. Oltre il 60% delle superfici interne è realizzato con materiali green (più di 600 kg a bordo), inclusi tessuti riciclati al 100%. L'esperienza di bordo è amplificata dal sistema SALA HUB con ChatGPT, display fino a 16", Head-Up Display da 21" e impianto audio a 14 altoparlanti.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Motorizzazioni e ricarica

La nuova Lancia Gamma nasce sulla piattaforma multi-energy STLA Medium, progettata intorno a un’innovativa architettura della batteria ottimizzata in larghezza e lunghezza per massimizzare l’energia utile tra le ruote.

L’offerta spazia da un'ibrida da 145 CV, con oltre 1.000 km di autonomia, a una gamma 100% elettrica con vari livelli di potenza: 230 CV, 245 CV con un’autonomia rispettivamente fino a 540 e 740 km (standard range e long range). C’è anche una versione a quattro ruote motrici da 375 CV, la più performante HF Integrale con 675 Km di autonomia, capace di uno 0-100 Km/h in soli 5,1 secondi. La ricarica rapida permette di passare dal 20 all'80% in 27 minuti, supportando anche la funzione V2L.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Nel nostro test drive fra i tornanti intorno a Ravello, abbiamo provato la versione ibrida che si è rivelata subito confortevole. Sedili comodi e avvolgenti, ha filtrato in modo ottimale le asperità della strada, con la sonorità del tre cilindri 1.200 che ti ricorda che stai guidando una vettura termica. In certe condizioni e alle basse velocità subentra il motore elettrico che dà la possibilità a quello termico di prendersi una piccola pausa.

Made in Italy e Allestimenti

La gamma si articola negli allestimenti LS, LX e HF (HF Line e HF Integrale). I prezzi partono da 39.900 per la motorizzazione ibrida e da 45.900 Euro per le versioni 100% elettriche.

lancia
lancia gamma
nuova gamma

Ultimi video

02:16
Hyundai Ioniq 3 N

Hyundai Ioniq 3 N

01:48
UNRAE si avvicina agli automobilisti

UNRAE si avvicina agli automobilisti

01:24
Cadillac V-ONE concept

Cadillac V-ONE concept

02:09
GP Storico d'Italia

GP Storico d'Italia

02:02
ASI Fest, a Misano il raduno del motorismo storico per i 60 anni del gruppo

ASI Fest, a Misano il raduno del motorismo storico per i 60 anni del gruppo

01:35
Suzuki Across, design muscoloso e aggiornamenti tecnologici

Suzuki Across, design muscoloso e aggiornamenti tecnologici

01:45
Peugeot E-208 GTi, una piccola sportiva dalla guida fluida

Peugeot E-208 GTi, una piccola sportiva dalla guida fluida

01:40
McLaren McL 6GT, l'incarnazione di un sogno che intreccia innovazione e passione

McLaren McL 6GT, l'incarnazione di un sogno che intreccia innovazione e passione

01:42
Lepas L8, grandi dimensioni affiancate da autonomia estesa e prestazioni efficienti

Lepas L8, grandi dimensioni affiancate da autonomia estesa e prestazioni efficienti

15:47
La puntata dell' 8 ottobre #DriveUp

La puntata dell' 8 ottobre #DriveUp

02:18
Audi Nuvolari, un bolide che incarna il futuro all'avanguardia della casa

Audi Nuvolari, un bolide che incarna il futuro all'avanguardia della casa

02:09
Hyundai Ioniq 3 N, una compatta totalmente elettrica dagli interni particolari

Hyundai Ioniq 3 N, una compatta totalmente elettrica dagli interni particolari

01:46
L'editoriale: il trend positivo del mercato italiano dell'auto

L'editoriale: il trend positivo del mercato italiano dell'auto

01:44
Peugeot E-208 GTi

Peugeot E-208 GTi

01:28
Ferrari Collectibles a Milano

Ferrari Collectibles a Milano

02:16
Hyundai Ioniq 3 N

Hyundai Ioniq 3 N

I più visti di Drive Up

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Consegnata a Federica Brignone la nuova Audi RS5

Audi A3 Design Sportback

Audi A3 Design Sportback

Quasi un terzo degli yacht monta motori fatti a Torino

Maserati MC Pura

Maxi sequestro di 90 supercar a un truffatore

Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:56
Tennis, Atp Shanghai: Arnaldi eliminato da Fritz
10:51
Fernandez accusa Bezzecchi: "Ha fatto una manovra brutta, mi sono rotto un dito". Martin: "Opportunità persa"
Henrikh Mkhitaryan (Inter)
10:47
Inter, Mkhitaryan: "Escludo un futuro in Arabia o Mls"
Baby Yamal e Lawandowski
10:37
Baby Yamal e Lawandowski
Messi: la maglia è un pezzo da museo
10:37
Messi: la maglia è un pezzo da museo