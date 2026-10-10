Lancia Gamma, l’icona italiana si reinventa in versione fastback
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A cinquant’anni dal debutto della storica Gamma, il nuovo C-SUV fastback nasce a Melfi e punta su design aerodinamico, interni sostenibili e motorizzazioni ibride ed elettriche. Al volante della versione ibrida, comfort e fluidità sono protagonistidi Ilaria Brugnotti
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La nuova Lancia Gamma è stata presentata in Costiera amalfitana, a poco più di 100 km dallo stabilimento di Melfi, dove viene costruita. È il secondo modello del brand: un C-SUV fastback, con la linea da coupé e superfici scolpite.
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È un prodotto “Made in Italy”, perché interamente progettato e sviluppato qui, nel nostro Bel Paese (il design è del Centro Stile di Torino). A cinquant’anni dal debutto della “storica” capostipite al Salone di Ginevra (era il 1976), la nuova Gamma raccoglie, quindi, l’eredità di eleganza e innovazione del marchio.
Design e aerodinamica d’avanguardia
Caratterizzata da un’architettura audace e superfici scolpite, la vettura unisce estetica e prestazioni: il frontale è dominato da quello che viene definito “calice luminoso”, il posteriore dalla firma a T e dalle iconiche veneziane con pinne aerodinamiche. Con un Cx di 0,25 (il migliore del segmento), cerchi Aero, griglia attiva e spoiler sdoppiato, l’aerodinamica diventa parte integrante dell’estetica.
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Un salotto hi-tech e green
Ispirato all’Italian home feeling, l'abitacolo offre il 25% di spazio in più per le gambe e un bagagliaio da 560 litri. Oltre il 60% delle superfici interne è realizzato con materiali green (più di 600 kg a bordo), inclusi tessuti riciclati al 100%. L'esperienza di bordo è amplificata dal sistema SALA HUB con ChatGPT, display fino a 16", Head-Up Display da 21" e impianto audio a 14 altoparlanti.
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Motorizzazioni e ricarica
La nuova Lancia Gamma nasce sulla piattaforma multi-energy STLA Medium, progettata intorno a un’innovativa architettura della batteria ottimizzata in larghezza e lunghezza per massimizzare l’energia utile tra le ruote.
L’offerta spazia da un'ibrida da 145 CV, con oltre 1.000 km di autonomia, a una gamma 100% elettrica con vari livelli di potenza: 230 CV, 245 CV con un’autonomia rispettivamente fino a 540 e 740 km (standard range e long range). C’è anche una versione a quattro ruote motrici da 375 CV, la più performante HF Integrale con 675 Km di autonomia, capace di uno 0-100 Km/h in soli 5,1 secondi. La ricarica rapida permette di passare dal 20 all'80% in 27 minuti, supportando anche la funzione V2L.
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Nel nostro test drive fra i tornanti intorno a Ravello, abbiamo provato la versione ibrida che si è rivelata subito confortevole. Sedili comodi e avvolgenti, ha filtrato in modo ottimale le asperità della strada, con la sonorità del tre cilindri 1.200 che ti ricorda che stai guidando una vettura termica. In certe condizioni e alle basse velocità subentra il motore elettrico che dà la possibilità a quello termico di prendersi una piccola pausa.
Made in Italy e Allestimenti
La gamma si articola negli allestimenti LS, LX e HF (HF Line e HF Integrale). I prezzi partono da 39.900 per la motorizzazione ibrida e da 45.900 Euro per le versioni 100% elettriche.