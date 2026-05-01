Tennis, Berrettini battuto ai quarti da Hurkacz a Cagliari
Matteo Berrettini battuto ai quarti di finale dal polacco Hubert Urkacz al Sardegna Open di tennis a Cagliari. Un match durissimo, quello sul centrale del Tc di Monte Urpinu, concluso al terzo set: 6-4, 3-6, 4-6. Domani Hurcacz incontrerà in semifinale Roman Andres Burruchaga, argentino tesserato con il Tc Cagliari. Molto bene il romano nel primo parziale: decisivo il break al terzo game con Berrettini che poi ha conservato il servizio sino al 6-4 finale.
Più duro il secondo set con l'azzurro presto sotto di un break. Impossibile la rimonta contro un Hurkacz impeccabile nel servizio: 3-6. Nel set finale ancora Berrettini in difficoltà con un break subito al terzo game, poi ben amministrato dal polacco: 6-4. Nell'altra semifinale in programma domani a partire dalle 13 derby ligure tra Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso.