Tennis, Berrettini battuto ai quarti da Hurkacz a Cagliari

01 Mag 2026 - 21:11

Matteo Berrettini battuto ai quarti di finale dal polacco Hubert Urkacz al Sardegna Open di tennis a Cagliari. Un match durissimo, quello sul centrale del Tc di Monte Urpinu, concluso al terzo set: 6-4, 3-6, 4-6. Domani Hurcacz incontrerà in semifinale Roman Andres Burruchaga, argentino tesserato con il Tc Cagliari. Molto bene il romano nel primo parziale: decisivo il break al terzo game con Berrettini che poi ha conservato il servizio sino al 6-4 finale.

Più duro il secondo set con l'azzurro presto sotto di un break. Impossibile la rimonta contro un Hurkacz impeccabile nel servizio: 3-6. Nel set finale ancora Berrettini in difficoltà con un break subito al terzo game, poi ben amministrato dal polacco: 6-4. Nell'altra semifinale in programma domani a partire dalle 13 derby ligure tra Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso

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