Toyota Urban Cruiser, debutta il nuovo suv elettrico

Novità in casa Toyota che ha svelato il nuovissimo Urban Cruiser. È 100% elettrico, un modello che porterà sul mercato dei SUV compatti elettrici a batteria un design distintivo, spaziosità interna e la tecnologia più recente. L'Urban Cruiser, sviluppato a partire dal Concept Urban SUV, darà a Toyota una forte presenza in un segmento di mercato in rapida crescita e altamente competitivo in Europa e aumenterà l'ampiezza e il potenziale della sua gamma di veicoli completamente elettrici.