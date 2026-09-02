Toyota si è messa a fare anche i gelati (da 75 euro)

È possibile che quasi ogni americano abbia avuto almeno una Toyota durante la sua vita. Nessuno può più fare a meno dell'altro e il marchio giapponese è una costante nella quotidianità di milioni di americani. La pubblicità è stata decisiva per imprimere questa svolta (nella terra dei pick-up e dei V8) e le ha provate davvero tutte: mancava soltanto il gelato.

Si possono conservare in auto

Non che Toyota si sia messa a fabbricare dolciumi da sé, ha ben altro a cui pensare: il progetto nasce attraverso una collaborazione con Graeter's Ice Cream. L'iniziativa è parte di una più ampia campagna pubblicitaria ideata per il lancio del minivan Sienna, una categoria ancora molto apprezzata in USA. Cosa c'entra un gelato con un veicolo? Presto detto: la versione Platinum è equipaggiata con un FrigoBox di bordo che, conoscendo le abitudini alimentare degli americani, potrebbe custodire i "preziosi" dolci.

A peso d'oro

Un aggettivo utilizzato non impropriamente, considerando che una confezione da 12 biscotti gelato costa ben 86 dollari, circa 75 euro (spese di spedizione escluse). I Salted Caramel Chip Wheels si configurano come un dolce di lusso, degno di una delle migliori gelaterie artigianali. Eppure, Graeter's Ice Cream è una società con 59 negozi che genera ogni anno 60 milioni di dollari di fatturato. Mica male. Chissà se ci sarà qualche americano disposto a pagare così tanto per un gelato al caramello prodotto in fabbrica.