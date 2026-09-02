Curiosità

Toyota si è messa a fare anche i gelati (da 75 euro)

La collaborazione con l'Americana Graeter's Ice Cream ha dato vita a un nuovo biscotto: Salted Caramel Chip Wheels

di Redazione Drive Up
02 Set 2026 - 11:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

È possibile che quasi ogni americano abbia avuto almeno una Toyota durante la sua vita. Nessuno può più fare a meno dell'altro e il marchio giapponese è una costante nella quotidianità di milioni di americani. La pubblicità è stata decisiva per imprimere questa svolta (nella terra dei pick-up e dei V8) e le ha provate davvero tutte: mancava soltanto il gelato
Si possono conservare in auto
Non che Toyota si sia messa a fabbricare dolciumi da sé, ha ben altro a cui pensare: il progetto nasce attraverso una collaborazione con Graeter's Ice Cream. L'iniziativa è parte di una più ampia campagna pubblicitaria ideata per il lancio del minivan Sienna, una categoria ancora molto apprezzata in USA. Cosa c'entra un gelato con un veicolo? Presto detto: la versione Platinum è equipaggiata con un FrigoBox di bordo che, conoscendo le abitudini alimentare degli americani, potrebbe custodire i "preziosi" dolci.
A peso d'oro
Un aggettivo utilizzato non impropriamente, considerando che una confezione da 12 biscotti gelato costa ben 86 dollari, circa 75 euro (spese di spedizione escluse). I Salted Caramel Chip Wheels si configurano come un dolce di lusso, degno di una delle migliori gelaterie artigianali. Eppure, Graeter's Ice Cream è una società con 59 negozi che genera ogni anno 60 milioni di dollari di fatturato. Mica male. Chissà se ci sarà qualche americano disposto a pagare così tanto per un gelato al caramello prodotto in fabbrica.

Ti potrebbe interessare

videovideo
toyota
gelato

Ultimi video

15:07
La puntata del 27 agosto* #DriveUp

La puntata del 27 agosto* #DriveUp

01:47
Ferrari, dedica a Schumi

Ferrari, dedica a Schumi

00:21
Ferrari speciale a Monza

Ferrari speciale a Monza

01:16
Rally del Paraguay

Rally del Paraguay a Pajari

25:47
Puntata Summer Edition del 29 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition del 29 agosto #DriveUp

02:55
A Trieste a bordo della nuova Maserati GranTurismo

A Trieste a bordo della nuova Maserati GranTurismo

01:28
BMW F 450 GS

BMW F 450 GS

00:57
McLaren 788 HS

McLaren 788 HS

03:29
KGM Tivoli

KGM Tivoli

01:28
Lamborghini Temerario Ad Personam

Lamborghini Temerario Ad Personam

03:27
Audi Q3 Sportback, la seconda generazione dell'auto più venduta della casa

Audi Q3 Sportback, la seconda generazione dell'auto più venduta della casa

02:29
La gamma Ligier si rinnova, nuovi motori per soddisfare clienti di ogni tipo

La gamma Ligier si rinnova, nuovi motori per soddisfare clienti di ogni tipo

02:03
Renault protagonista al Viva!Festival di Locorotondo

Renault protagonista al Viva!Festival di Locorotondo

02:07
Rolls Royce a Goodwood, dove lusso e tecnologia avanzata si incontrano

Rolls Royce a Goodwood, dove lusso e tecnologia avanzata si incontrano

02:29
A bordo della nuova Maserati GranCabrio

A bordo della nuova Maserati GranCabrio

15:07
La puntata del 27 agosto* #DriveUp

La puntata del 27 agosto* #DriveUp

I più visti di Drive Up

Il benzinaio più costoso (e fortunato) del mondo

La Ferrari dei sogni di Lewis Hamilton è quasi pronta

Il benzinaio delle supercar

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Rally del Paraguay

Rally del Paraguay a Pajari

83 anni a tutta velocità: Olga gira l'Europa in Porsche

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Thuram si opera. Parla il medico
14:01
Thuram si opera. Parla il medico
 MARCO PALESTRA: dall'Atalanta al Chelsea per 57 milioni di euro
13:59
Da Palestra a Zirkzee, da Greenwood a Kessie: tutti i colpi mancati del mercato
Ferrari, dedica a Schumi
13:58
Ferrari, dedica a Schumi
Berrettini shock
13:57
Berrettini shock
Tennis, Us Open
13:56
Tennis, Us Open