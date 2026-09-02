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Rubens Barrichello tornerà a correre in un mondiale

Il pilota brasiliano prenderà parte al campionato FIA Karting KZ2 Masters con il supporto di Birelart 

di Redazione Drive Up
02 Set 2026 - 12:09
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© Ufficio Stampa

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Rubens Barrichello è pronto a riallacciare il casco e a scendere nuovamente in pista. Dieci anni dopo il Campionato del Mondo KZ del 2016, l’ex pilota della Ferrari farà il suo ritorno al mondo delle corse nella KZ2 Masters a Le Mans, la più importante competizione della stagione karting
Ritorno ufficiale
Il weekend di Le Mans avrà ufficialmente avvio dal 18 al 20 settembre, occasione nella quale Barrichello si presenterà per la prima volta sul circuito francese con il proprio telaio Barrichello Kart by Birelart. Un progetto che nasce dall’unione dell’esperienza del pilota brasiliano e dello storico marchio del gruppo Korus di Lissone guidato da Ronni Sala. In realtà, il kart tinteggiato con gli storici colori dell’ex pilota di F1 aveva già fatto il suo debutto alla fine della scorsa stagione durante le Rotax Grand Finals in Bahrain, per poi essere ufficialmente lanciato dalla casa costruttrice italiana.
Fiducioso ed entusiasta
Sono passati dieci anni da quando Barrichello aveva scelto la classe regina KZ1 sul tracciato svedese di Kristianstad ed era tornato a competere a livello mondiale. Ora, sarà il Campionato del Mondo FIA Karting KZ2 Masters ad accogliere il pilota brasiliano, una categoria che ormai da cinque stagioni arricchisce il calendario FIA con la presenza dei grandi nomi del karting internazionale ed europeo. "Sono davvero felice di vedere il mio nome su un kart Birelart e molto orgoglioso di questo lavoro e di questo progetto", ha dichiarato il pilota. Il ritorno al volante nel weekend francese suggerisce che passeranno ancora molti anni prima che Barrichello appenderà guanti e casco al chiodo. 

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