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Tesla rinvia per l'ennesima volta il debutto della Roadster

Le pessime condizioni meteorologiche previste in Texas hanno costretto a posticipare l'evento di lancio il 15 ottobre

di Redazione Drive Up
29 Set 2026 - 14:59
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© Ufficio Stampa

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Ci risiamo. Ormai nessuno si ricorda più quanti sono stati gli annunci a vuoto sulla nuova Tesla Roadster. Non ha più senso neppure tenerne il conto: la sportiva è stata annunciata nel 2017, quasi dieci anni fa, e, forse, sarà ufficialmente presentata il 15 ottobre. Non a inizio mese, dunque, perché le avverse condizioni meteo previste in Texas non consentono un corretto svolgimento dell'evento.
Causa maltempo
Ma cosa c'entra il maltempo con la presentazione di un'auto? Molto, a quanto pare considerando che Tesla ha stabilito che la presentazione dovrà necessariamente tenersi all'aperto. Sotto il sole, se possibile. Forse perché la Roadster potrà dimostrare le sue doti in accelerazione e frenata, oppure raggiungere la velocità massima. Prove impossibili da sostenere sotto a un capannone. Attenzione, però, perché il luogo scelto non è una località casuale del Texas.
Razzi, forse
Waco è la sede di SpaceX. L'azienda aerospaziale di Elon Musk potrebbe non essere soltanto una "vetrina" ma offrire un contributo concreto alle prestazioni della nuova Roadster. Secondo alcune indiscrezioni trapelate, sembra che Tesla offrirà un pacchetto in opzione con dei veri e propri razzi. Resta da capire come potranno essere utilizzati ed è possibile che in Texas ci sarà una prova concreta. Pioggia e vento, però, metterebbero a rischio lo spettacolo. Meglio aspettare, ancora una volta.

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