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La nuova Tesla Roadster debutta a ottobre

La conferma arriva direttamente dalla Casa americana attraverso un post su X

di Redazione Drive Up
14 Set 2026 - 10:44
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© Ufficio Stampa

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A quasi dieci anni esatti dal suo annuncio, Tesla sta per presentare la nuova Roadster. La data - prevista - di debutto è il primo ottobre 2026: meno di un mese per vedere un'automobile attesa dal 2017. La promessa è quella di un modello senza precedenti in grado di portare il livello delle prestazioni verso una nuova frontiera. D'altronde questa sarà l'ultima auto di Tesla.
Oltre ogni limite
Sin dal suo annuncio, Tesla ha anticipato che la Roadster avrebbe avuto qualità mai viste prima. La sperimentazione si sarebbe spinta oltre, offrendo accelerazioni brutali e una velocità massima da record. Se tutto ciò sarà confermato, lo scopriremo (forse) molto presto, resta il fatto che questo progetto ha subìto continui rinvii e le dichiarazioni di Elon Musk a riguardo giustificavano il ritardo con l'impegno ad applicare tecnologie futuristiche.
Forse con i razzi
Già, ma il "fondatore" di costa sta parlando? Nello specifico, non si sa. Si ipotizza persino un equipaggiamento sviluppato in collaborazione con SpaceX che aggiungerebbe dei razzi al posteriore. Difficile crederci ma staremo a vedere. In ogni caso, con la Roadster dovrebbe chiudersi l'era delle automobili Tesla guidabili da un essere umano. La volontà di Musk è di concentrarsi nel medio e lungo termine soltanto su modelli autonomi. Se volete guidare una Tesla, avete ancora un'ultima chance.

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