Tennis, Medvedev batte in finale Rublev e vince l'Atp Hangzhou

SI tratta del 24° titolo in carriera per l'ex campione degli US Open 2021

29 Set 2026 - 16:02
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Daniil Medvedev, 2021. Ad oggi l'unico Slam vinto dal tennista russo.  © Getty Images

Daniil Medvedev, 2021. Ad oggi l'unico Slam vinto dal tennista russo.  © Getty Images

L'ex numero uno colpisce ancora. Daniil Medvedev ha vinto il derby russo contro Andrey Rublev (n.24 del ranking) nella finale dell'Atp 250 di Hangzhou, in Cina. Una vittoria netta, raggiunta con il punteggio di 7-5, 6-4: per il campione degli US Open 2021 si tratta del 24° titolo in carriera. Per gli amanti dei numeri si parla del 23° guadagnato da Medvedev in altrettanti tornei, con l'unica eccezione di Dubai, evento che il russo a inizio stagione si è aggiudicato per la seconda volta in carriera.
Un successo che consolida l'ottava posizione nella Race per Torino - e la sesta nel ranking - e che lascia Rublev a un centinaio di punti dal ritorno in top20. Medvedev, 30 anni, contro il connazionale ha ottenuto l'ottava vittoria in dieci partite. La prima, in generale, da marzo contro un giocatore tra i primi 25 al mondo.

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