Arriva il camion di Tesla in Europa

Tre motori elettrici indipendenti, 550km di autonomia e una potenza di ricarica fino a 800kw. È il nuovo Tesla Semi, il camion elettrico prodotto dall'azienda di Elon Musk che debutterà sul mercato europeo a partire dal 2027. Presentato all'apertura di IAA Transportation di Hannover, in Germania, Tesla Semi appare subito molto vantaggioso dal punto di vista economico.

Si risparmia

Almeno, stando a quanto dichiarato da Tesla. Dal punto di vista della gestione quotidiana dei costi, infatti, l'energia elettrica costerebbe meno del gasolio per chilometro percorso e anche la manutenzione sarebbe meno dispendiosa, considerando l'assenza dei sistemi post-trattamento dei gas di scarico. La diagnostica da remoto e gli aggiornamenti software via Internet dovrebbero ridurre, invece, il tempo trascorso dai veicoli all'interno dei centri di assistenza.

Fa tanta strada e si ricarica velocemente

Parlando della ricarica, il Semi di Tesla può recuperare il 60% dell'autonomia in 30 minuti grazie alla rete Megacharger, gli impianti di ricarica ultraveloce sviluppati appositamente per i mezzi pesanti. Il nuovo camion elettrico potrà essere testato dal 14 al 20 settembre alla fiera tedesca, occasione nella quale i visitatori avranno la possibilità di vivere l'esperienza a bordo come passeggeri. La consegna ai clienti europei è invece prevista per il 2027.