Dichiarazioni

Tesla, addio alla Model 2: la Roadster sarà l'ultima auto

Il marchio americano dismetterà la produzione per concentrarsi sui robotaxi

di Redazione Drive Up
23 Apr 2026 - 10:58
© Ufficio Stampa

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Elon Musk ha deciso che il futuro di Tesla sarà lontano dalle automobili in senso stretto. Il che significa che l'attesa - da quasi 10 anni - Roadster sarà l'ultima vettura a poter essere guidata da un essere umano. Il futuro sarà esclusivamente dedicato ai progetti di guida autonoma e ai Cybercab.
Futuro deciso
La conferma di questo scenario futuristico - ma non così futuribile, per ora - è arrivata direttamente dal proprietario della casa automobilistica texana. Durante la presentazione sui risultati del primo trimestre, Musk ha dichiarato che "La maggior parte della nostra produzione a lungo termine sarà costituita dal Cybercab, perché il 90% dei chilometri percorsi viene effettuato con una o due persone a bordo". Nessun riferimento alla Model 2, anzi: "A lungo termine, l’unica auto a guida manuale sarà la nuova Tesla Roadster".
Speranze e promesse
Siamo comunque di fronte a un personaggio mediaticamente travolgente. Negli ultimi anni, dichiarazioni, promesse, speranze e opportunità di sviluppo tecnologico sono state spesso smentite o rimandate. La stessa Roadster, annunciata nel 2017 (!), sembra ancora lontana da un'effettiva presentazione: "Richiede molti test e validazioni", ha ammesso Musk. Anche la completa guida autonoma sarebbe dovuta arrivare nel 2018. Altro rinvio: "Arriverà probabilmente nel quarto trimestre". Per chi ci crede ancora.

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