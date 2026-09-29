Orsato riconosce le sviste di arbitri e VAR: "Sette errori da inizio campionato". Tutti gli episodi

Sono sette gli errori riconosciuti da Daniele Orsato nel corso dell'incontro con i media all'IBC di Lissone: cinque in campionato e due in Coppa Italia. Tre rigori non assegnati in Serie A su cui il Var sarebbe dovuto intervenire dopo il mancato intervento dell'arbitro: in Torino-Milan era fallo di mano in area di Vlasic, in Fiorentina-Frosinone era da fischiare l'intervento di Dragusin su Monterisi, mentre in Juventus-Atalanta era da sanzionare la trattenuta di Kalulu su Rowe. Due i cartellini rossi mancati in campionato: Caqueret era da espellere per l'intervento su Britschgi in Como-Parma, al pari di Jimenez per un colpo su Bracaglia sempre in Fiorentina-Frosinone.