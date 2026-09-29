Orsato riconosce le sviste di arbitri e VAR: "Sette errori da inizio campionato". Tutti gli episodi

Decisioni di campo che valgono anche per altri casi controversi ma non considerati errori: ad esempio, De Bruyne-Vazquez in Genoa-Napoli, la "collissione" tra De Winter e Kolo Muani prima del gol di Cisse in Juventus-Milan e il presunto fallo di mano di Lobotka in Inter-Napoli, mai certificato dalle telecamere. Gabriele Gava, componente della Can, snocciola statistiche sulla nuova linea degli arbitri: è cresciuto il tempo effettivo a 59'24'' (+5'53'' rispetto allo scorso anno), mentre sono diminuiti i falli (da 26 a 22,74), i rigori (appena 5 in 5 turni, il numero minimo in tutta Europa), le ammonizioni (da 3,63 a 3,22) e le espulsioni (da 0,18 a 0,04)