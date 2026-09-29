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© Da video | Torino-Milan, seconda giornata (arbitro Zufferli): il fallo di mano di Vlasic in area doveva essere sanzionato col calcio di rigore
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IL DESIGNATORE

Orsato riconosce le sviste di arbitri e VAR: "Sette errori da inizio campionato". Tutti gli episodi

 Nell'incontro coi media, il designatore Orsato ha rilevato sette errori commessi da inizio stagione

29 Set 2026 - 19:26
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Sono sette gli errori riconosciuti da Daniele Orsato nel corso dell'incontro con i media all'IBC di Lissone: cinque in campionato e due in Coppa Italia. Tre rigori non assegnati in Serie A su cui il Var sarebbe dovuto intervenire dopo il mancato intervento dell'arbitro: in Torino-Milan era fallo di mano in area di Vlasic, in Fiorentina-Frosinone era da fischiare l'intervento di Dragusin su Monterisi, mentre in Juventus-Atalanta era da sanzionare la trattenuta di Kalulu su Rowe. Due i cartellini rossi mancati in campionato: Caqueret era da espellere per l'intervento su Britschgi in Como-Parma, al pari di Jimenez per un colpo su Bracaglia sempre in Fiorentina-Frosinone.

Due errori anche in Coppa Italia: manca il rigore in Fiorentina-Pisa per la trattenuta di Caracciolo su Pellegrino, mentre non andava tolto con l'intervento del Var il rigore per il fallo di mano di Lucchesi in Torino-Monza perché era una decisione di campo.

Decisioni di campo che valgono anche per altri casi controversi ma non considerati errori: ad esempio, De Bruyne-Vazquez in Genoa-Napoli, la "collissione" tra De Winter e Kolo Muani prima del gol di Cisse in Juventus-Milan e il presunto fallo di mano di Lobotka in Inter-Napoli, mai certificato dalle telecamere. Gabriele Gava, componente della Can, snocciola statistiche sulla nuova linea degli arbitri: è cresciuto il tempo effettivo a 59'24'' (+5'53'' rispetto allo scorso anno), mentre sono diminuiti i falli (da 26 a 22,74), i rigori (appena 5 in 5 turni, il numero minimo in tutta Europa), le ammonizioni (da 3,63 a 3,22) e le espulsioni (da 0,18 a 0,04)

serie a
2026/27
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