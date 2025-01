Suzuki chiude il 2024 in crescita: 2,42% di quota mercato

L’importanza delle vetture a trazione integrale

Le vendite di Suzuki in Italia rimarcano l’importanza strategica delle vetture a trazione integrale. La Casa di Hamamatsu ha oltre 50 anni di esperienza con le auto 4x4 e, per tradizione, dà sempre agli automobilisti la possibilità di scegliere le quattro ruote motrici su tutti i modelli che sviluppa (in listino, soltanto Swace non ha una variante a trazione integrale). La sua clientela, altamente fidelizzata e composta in larga parte da privati, opta spesso per questo tipo di trasmissione. Nel mix di vendita, il 38,6% delle Suzuki immatricolate in Italia nel 2024 è stato 4WD, un’incidenza circa tripla rispetto alla quota delle auto integrali sul mercato italiano.