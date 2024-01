Subaru WRX S4 STI Sport, per comprarla serve vincere la lotteria

Vincere alla lotteria per comprare la nuova Subaru WRX S4 STI Sport. Avete capito bene, per acquisire il diritto d'acquisto serve partecipare a una lotteria organizzata dalla casa giapponese. Solo 500 le auto messe in vendita al costo di 39mila euro: c'è tempo fino al 28 gennaio per partecipare, i vincitori saranno svelati l'1 febbraio. La versione speciale prevede un body kit più aggressivo, la novità più grande sono sicuramente i nuovi cerchi forgiati BBS da 19 pollici su entrambi gli assi. Il colore? Offshore Blue Metallic.