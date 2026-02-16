Strategie

Stellantis rilancia il Diesel in Europa

Il gruppo italo-francese punta a soddisfare la domanda dei clienti sfruttando il nuovo contesto normativo più tollerante verso i motori a combustione

di Redazione Drive Up
16 Feb 2026 - 07:52
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dopo anni di forte spinta verso la mobilità elettrica, il Gruppo Stellantis sta gradualmente invertendo la rotta in Europa, reintroducendo motori diesel su una serie di vetture e furgoni. La decisione, avviata alla fine del 2025, arriva in un momento in cui le vendite di auto elettriche sono inferiori alle attese, la transizione procede a ritmi più lenti e l’Unione Europea ha allentato alcuni obiettivi sulle emissioni, prolungando la vita utile dei propulsori tradizionali.
Un grande ritorno
Da qui la decisione di riportare sul mercato europeo motorizzazioni gasolio su almeno sette modelli, spaziando da compatte come la Peugeot 308 e l’Opel Astra fino a veicoli familiari come il Citroën Berlingo e il van Opel Combo. Anche modelli di fascia più alta, come il SUV DS7 e alcuni modelli Alfa Romeo continueranno a offrirlo. La quota di mercato del diesel in Europa è drasticamente diminuita rispetto a un decennio fa — passando da oltre il 50% delle vendite nel 2015 a circa il 7-8% nel 2025 — ma Stellantis ritiene che possa offrire un vantaggio competitivo nei segmenti in cui i concorrenti cinesi, molto forti sugli EV, non sono presenti con propulsori a gasolio.
Come cambia la strategia europea
Un ripensamento più ampio della strategia di Stellantis è in corso, perché l’azienda aveva in precedenza puntato a vendere solo veicoli elettrici in Europa entro il 2030. Di fronte a una domanda reale più moderata, una revisione si è resa necessaria. La mossa permette di ampliare l’offerta per i clienti che ancora preferiscono motori tradizionali.  Quest'offerta “flessibile” — diesel, ibridi e elettrico — potrebbe aiutare Stellantis a mantenere una posizione rilevante in Europa, creando un'offerta più diversificata rispetto a prima.

