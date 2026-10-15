Strategie

Stellantis produrrà le elettriche in Italia, su base cinese

Leapmotor offrirà la piattaforma su cui nasceranno le E-Car del gruppo italo-francese

di Redazione Drive Up
15 Ott 2026 - 15:05
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© Ufficio Stampa

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Sarà un futuro diviso tra Italia e Cina quello che attende le automobili elettriche di Stellantis. Almeno per quanto riguarda le E-Car: categoria che comprende una nuova generazione di modelli di piccole dimensioni e dal prezzo contenuto. Uno "sguardo" su questa nuova definizione è stato dato al Salone di Parigi, quando ha debuttato la Citroen 2CV. La prima della specie.
Fatte in Italia
Per essere tali, le E-Car dovranno rispettare precisi parametri di produzione: innanzitutto, devono essere europee. In secondo luogo, la dimensione prevista è quella di un'utilitaria. Infine, la propulsione rimane esclusivamente elettrica. Stellantis sembra avere le idee chiare su come realizzare questo progetto. Le nuove vetture saranno costruite in Italia, presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, sulla base di una piattaforma cinese sviluppata da Leapmotor. Con cui il gruppo ha già in atto un accordo di Joint Venture.
Condivisione totale
La "confessione" arriva dal direttore tecnologico di Stellantis Ned Curic: "Abbiamo sedi comuni a Mirafiori, dove i nostri ingegneri e i loro ingegneri lavorano insieme e noi insegniamo loro cosa serve per costruire una piattaforma europea per city car, mentre noi impariamo da loro come procedere e costruire velocemente", ha dichiarato ad Automotive News. I tecnici di Stellantis starebbero già collaborando con quelli di Leapmotor con l'obiettivo di ottimizzare i processi produttivi e di contenere il prezzo entro i 15 mila euro.

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