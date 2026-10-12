Salone di Parigi

Leapmotor "pensa" ai giovani con la nuova B03

Presentata al Salone di Parigi 2026, la berlina da 390 km di autonomia e ricarica rapida in soli 21 minuti  

di Redazione Drive Up
12 Ott 2026 - 12:31
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© Ufficio Stampa

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Tra le novità presentate al Salone di Parigi 2026, non poteva mancare la B03, il nuovo modello di Leapmotor. Nata e progettata seguendo le forme e le linee della B03X, la nuova berlina della casa automobilistica cinese si presenta come un’auto progettata principalmente per i consumatori urbani più giovani. 
SUV da città
Come anticipato, lo stile e il design ricalcano quelli del B-SUV a ruote alte: griglia anteriore chiusa, sottili prese d’aria verticali alle estremità del paraurti e gruppi ottici dalla forma squadrata, composti da tre elementi orizzontali. Anche il tetto resta nero, a contrasto con la colorazione del resto della carrozzeria. Gli interni, invece, riprendono il design semplice e minimalista già adottato nel precedente modello. I comandi fisici sono stati abbandonati quasi del tutto, prediligendo un quadro strumenti da 8,8 pollici e uno schermo dell’infotainment da 14.6 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless. 
Si ricarica velocemente
Lunga poco più di 4 metri e larga quasi 2, la nuova berlina dedica tanto spazio alle sedute posteriori, con circa 89 cm disponibili per le gambe di chi siede nella seconda fila. Non solo comfort e praticità, ma anche tanta versatilità grazie al sistema LeapFlex che permette di alzare i sedili posteriori e anche grazie al vano impermeabile LeapBox nel bagagliaio.  Leapmotor B03 si inserisce di prepotenza nel mercato dell’elettrico, con potenze fino a 197 CV e un’autonomia che arriva a 390 km. Inoltre, anche il tempo di ricarica risulta competitivo: dal 10 all’80% in soli 21 minuti.

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