Starlink potrebbe arrivare a bordo delle Tesla

Tesla potrebbe avvicinarsi all’introduzione della connettività satellitare Starlink sui propri veicoli. A suggerirlo è un brevetto depositato dalla Casa americana, che descrive un’inedita struttura del tetto dell’auto progettata per essere trasparente alle radiofrequenze, consentendo così il passaggio dei segnali satellitari.

Connessione satellitare

Il dettaglio tecnico è rilevante perché le comunicazioni provenienti dai satelliti, come quelli della rete Starlink sviluppata da SpaceX, non riescono a penetrare in modo efficace materiali come vetro e metallo. Il brevetto, tuttavia, non specifica quale servizio verrebbe abilitato né le finalità operative della soluzione.

Non per navigare

Attualmente i veicoli Tesla utilizzano GPS e connessioni dati terrestri per i servizi online e di infotainment. L’eventuale introduzione della connettività satellitare rappresenterebbe un’estensione delle capacità di comunicazione, soprattutto in aree prive di copertura cellulare. Al momento non sono stati forniti dettagli su tempi, modelli coinvolti o sull’effettiva commercializzazione della tecnologia. Il deposito del brevetto non conferma automaticamente l’arrivo del servizio sui veicoli di serie, ma rappresenta l’indicazione più concreta finora di un possibile sviluppo in questa direzione.