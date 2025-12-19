Logo SportMediaset

Starlink potrebbe arrivare a bordo delle Tesla

Un nuovo brevetto depositato da Tesla alimenta le indiscrezioni su una possibile integrazione della connettività satellitare Starlink a bordo delle sue auto

di Redazione Drive Up
19 Dic 2025 - 14:52
 Tesla Model S: autonomia di 610 km © Ufficio Stampa

Tesla potrebbe avvicinarsi all’introduzione della connettività satellitare Starlink sui propri veicoli. A suggerirlo è un brevetto depositato dalla Casa americana, che descrive un’inedita struttura del tetto dell’auto progettata per essere trasparente alle radiofrequenze, consentendo così il passaggio dei segnali satellitari.
Connessione satellitare
Il dettaglio tecnico è rilevante perché le comunicazioni provenienti dai satelliti, come quelli della rete Starlink sviluppata da SpaceX, non riescono a penetrare in modo efficace materiali come vetro e metallo. Il brevetto, tuttavia, non specifica quale servizio verrebbe abilitato né le finalità operative della soluzione.
Non per navigare
Attualmente i veicoli Tesla utilizzano GPS e connessioni dati terrestri per i servizi online e di infotainment. L’eventuale introduzione della connettività satellitare rappresenterebbe un’estensione delle capacità di comunicazione, soprattutto in aree prive di copertura cellulare. Al momento non sono stati forniti dettagli su tempi, modelli coinvolti o sull’effettiva commercializzazione della tecnologia. Il deposito del brevetto non conferma automaticamente l’arrivo del servizio sui veicoli di serie, ma rappresenta l’indicazione più concreta finora di un possibile sviluppo in questa direzione.

