Dati

Sorpresa: anche in California preferiscono le ibride alle elettriche

Nei primi sei mesi del 2026 le hybrids hanno rappresentato il 22.1% delle nuove immatricolazioni, le EVs si fermano al 15,9%

di Tommaso Marcoli
02 Ago 2026 - 12:04
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Chissà come reagiranno i sostenitori incondizionati della mobilità elettrica. E come, di conseguenza, festeggeranno gli ultrà del motore a combustione sapendo che, anche in California, le automobili ibride superano quelle a batteria. Nei primi sei mesi del 2026, il bilancio delle nuove immatricolazioni è a favore delle hybrids: 22,1% del totale, contro il 15,9% delle EVs. In calo rispetto a un anno fa.
Meno elettriche
Il dato sorprende per un insieme di fattori. Innanzitutto, la California è il più ricco e progressista degli Stati USA: da sempre capo fila della transizione energetica e "casa" di aziende e start-up con proiezioni e influenze globali. Tesla - sebbene ora sia in Texas - è nata non a caso qui. In secondo luogo, il mercato delle auto elettriche cresce (a ritmo più o meno costante) un po' ovunque. Soprattutto in Europa, dove le BEV valgono ormai il 20,7% del mercato, superando le automobili a benzina. Grazie anche all'arrivo dei marchi cinesi.
A tutto termico
A dominare la classifica californiana sono Toyota e Honda, che insieme a Tesla, valgono il 40% del mercato automobilistico. Tuttavia, l'azienda di Elon Musk perde il 6,8%, mentre Rivian crolla del 28,3%. Sorprendente la crescita del terzo player locale Lucid, che segna un +22,7%. La California resta uno Stato a favore delle elettriche (il programma di incentivi all'acquisto resta attivo), e il rallentamento della domanda potrebbe essere dovuto a un'assenza di prodotto a buon mercato. La domanda vien da sé: cosa succederebbe se gli USA si aprissero alle elettriche cinesi come in Europa?

Ti potrebbe interessare

videovideo
california
ibride
elettriche

Ultimi video

01:24
Pagani The Drive

Pagani The Drive

26:14
Puntata Summer Edition del 1 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition del 1 agosto #DriveUp

14:47
La puntata del 31 luglio #DriveUp

La puntata del 31 luglio #DriveUp

01:53
La storia di Audi e BMW - Belle signore

La storia di Audi e BMW - Belle signore

04:22
Denza Z9GT

Denza Z9GT

01:15
Ford Escort Mk1 RS

Ford Escort Mk1 RS

02:09
La storia di Ferrari - Siamo solo noi

La storia di Ferrari - Siamo solo noi

03:52
Abarth 600e Competizione

Abarth 600e Competizione

01:10
Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

01:28
WRC Rally di Finlandia

WRC Rally di Finlandia

04:30
Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

01:33
Jesko Absolut Koenigsegg

Jesko Absolut Koenigsegg

01:30
Ligier si aggiorna

Ligier si aggiorna

04:02
Giulia ErreErre Fuoriserie

Giulia ErreErre Fuoriserie

01:00
Fiat festeggia 50 anni in Brasile

Fiat festeggia 50 anni in Brasile

01:24
Pagani The Drive

Pagani The Drive

I più visti di Drive Up

Ferrari Luce, la prima elettrica del cavallino

Ferrari Luce, la prima elettrica del cavallino

Dalle polemiche al record: la Ferrari Luce è sold out

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

La Ferrari elettrica vale già 1 milione di dollari

Sabalenka, passione italiana: eccola con una Ferrari Purosangue

Mercedes tornerà ai V8 (ma non dice quando)

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:06
Francia, tutti pazzi per Zidane: Stade de France già esaurito per esordio contro Italia
16:04
Venezia: ufficiale, dalla Fiorentina arriva Sohm in prestito
Serie A, la raffica di mercato: Adzic a un passo dal Sassuolo
15:42
Serie A, la raffica di mercato: Adzic a un passo dal Sassuolo
Mercato, un super nome per Gasperini
15:42
Mercato, un super nome per Gasperini
Leão, il Fenerbahce rilancia
15:39
Leão, il Fenerbahce rilancia