Roma, un weekend all'insegna della Dolce Vita 60

L'EVENTO

Un rally storico per le vie della Capitale in programma dal 6 all'8 maggio

Un tuffo negli anni 60, un bel modo per rivivere la Dolce Vita di quegli anni magici per l'Italia. Un rally storico, organizzato da SRO Motorsports Group, a Roma e dintorni per tornare a respirare l'aria dell'epoca famosa e spensierata. Una corsa turistica, dal 6 all'8 maggio, con auto prodotte solo tra il 1956 e il 1966 e abbigliamento di quel periodo: il miglio accostamento sarà premiato dal concorso di eleganza Total Look. ufficio-stampa

IL CONCEPT

I Total Look Rally rappresentano un’opportunità straordinaria per ripercorrere gli anni d’oro della storia dell’automobile, focalizzandosi in particolare sugli anni 60, 70, 80 e 90. Un modo sensazionale ed unico per immergersi in questi decenni favolosi.

Il programma dell’evento include un Total Look Contest, con premi specifici dedicati ai migliori outfit ed accessori, assieme ad una competizione fotografica, che includerà un punteggio attribuito in base ai selfie fatti davanti a svariate location presenti sull’itinerario (con possibilità di avere punti aggiuntivi per stile, merito artistico e foto divertenti). Ogni anno, SRO ed il Total Look Rally devolveranno parte delle quote di iscrizione alla manifestazione all’Alzheimer Research Foundation.

ufficio-stampa

● Esposizione d’auto a Castel Sant’Angelo● Briefing e partenza del rally● Partenza dalla Città Eterna alla scoperta delle strade panoramiche del centro Italia● Concorso di eleganza, cocktail e cena in un luogo esclusivo

Sabato 7 Maggio

● Guida attraverso i paesaggi incantati della campagna umbra.

● Sosta pomeridiana incorniciata fra castelli, chiese d’epoca, vigneti e una fabbrica di cashmere

● Cocktail, cena e serata Dolce Vita in albergo

Domenica 8 Maggio

● Ultima tappa verso borghi medievali, colline armoniose, vigneti ed ulivi

● Giro per Roma.

● Pranzo e premiazione a Roma

Minimizzando l’impatto ecologico

Per assicurarci di avere l’impatto ecologico più contenuto possibile, abbiamo deciso di collaborare esclusivamente con fornitori che offrono prodotti sostenibili e che supportano la raccolta differenziata, assieme alla scelta delle strutture ricettive presenti nel programma. Abbiamo, per tanto, selezionato per il Rally quei luoghi che vantavano certificazioni ambientali.

Un evento "a emissioni zero"

Essere ecosostenibili e qualcosa che ad SRO è di cruciale importanza. Come parte della nostra strategia di Sustainability 2030 ci siamo impegnati ad essere completamente "a emissioni zero" entro il 2023. L’impatto ambientale di ogni partecipante al Rally e di SRO, come organizzatore dell’evento, è stato stimato ed una tassa sul carbonio è stata inclusa nel costo di ogni pacchetto di partecipazione al rally per compensare. (La stima ha preso in considerazione anche il T&A di ogni partecipante, la logistica della vettura ed il consumo di carburante). La compensazione dell’impatto ambientale dell’intero evento renderà il 2022 Dolce Vita 60’s Rally un evento completamente "a emissioni zero» e allo stesso tempo darà sostegno al progetto di conservazione della foresta pluviale più grande del mondo, combattendo il cambiamento climatico; un progetto che protegge gli habitat vitali del Centro Kalimantan, Indonesia.