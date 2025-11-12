Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Dati

Ricaricare l'auto elettrica a casa conviene? Dipende da dove si vive

La fotografia scattata da un sito irlandese specializzato mostra l'immagine di un prezzo medio dell'energia molto diverso tra un Paese e l'altro d'Europa. Se in Turchia un "pieno" costa solo 4,05 euro, in Germania si arriva a pagare 25,73 euro

di Redazione Drive Up
12 Nov 2025 - 12:20
© Getty Images

© Getty Images

Ricaricare l'auto elettrica da casa conviene sempre. Ed è vero, considerando che i prezzi alle colonnine pubbliche si aggirano attorno ai 0,40/0,55 centesimi per kw/h (fino a quasi 1€ al kW/h lungo le autostrade, dove ci sono le HPC fino a oltre 300 kW). Esistono però delle differenze sensibili tra i vari paesi europei. Distanze che possono pesare quando si tratta di fare un "pieno" di energia elettrica alla propria automobile. Il sito irlandese Switcher.ie ha utilizzato i dati forniti da Eurostat elaborando una classifica che mostra dove è più conveniente e dove lo è meno collegare la propria EV all'impianto domestico.
Germania la più cara
Tra i 10 Paesi più costosi, la Germania occupa la prima posizione (0,394 euro/kWh) seguita dalla Danimarca ( 0,376) e dall'Irlanda (0,370). L'Italia è al settimo posto con un prezzo medio dell'energia elettrica pari a 0,311 euro/kWh. Invertendo la classifica, quindi prendendo in esame i Paesi dove l'energia costa meno, troviamo al primo posto la Turchia con 0,062 euro/kWh, poi Georgia con 0,070 e infine Kosovo con 0,075. Concretamente, se prendiamo sempre in considerazione i valori medi, un pieno in Turchia costa 4,05 euro ma in Germania si arriva a pagare 25,73 euro.
Il costo dipende dal salario
In Europa il costo medio per ricaricare l'auto elettrica da casa è pari a 13,83 euro. Un viaggio di 100 km costa 3,79 euro (se si ricarica con una wallbox domestica). Un altro dato interessante mostra che in media una ricarica costa il 4% del reddito settimanale netto ma anche qui cambia a seconda del Paese preso in analisi. Per i rumeni questo dato sale al 7,4% mentre scende all'1,4% per i novergesi. 

Ti potrebbe interessare

auto elettrica
auto elettriche
wallbox
ricarica veicoli elettrici
stazioni di ricarica
ricarica veloce
costo ricarica auto elettrica
quanto costa ricaricare a casa l'auto elettrica

Ultimi video

02:10
Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

01:36
My Dacia Road a Matera

My Dacia Road a Matera

04:41
La storia di Audi nel motorsport

La storia di Audi nelle corse

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

02:26
Gare da Film: Fast and Furious

Gare da Film: Fast and Furious

03:33
Audi Q3 e-hybrid

Audi Q3 e-hybrid

03:00
I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

03:50
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

03:07
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

Ringo's Garage: EICMA, la mostra Desert Queens delle Dakar

03:44
Geely EX5

Geely EX5

04:06
EICMA, That's Amore per le due ruote

EICMA, That's Amore per le due ruote

02:10
Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

I più visti di Drive Up

Questa Tesla Model 3 ha due letti, un frigo e tutto il necessario per vivere

FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

Cristiano Ronaldo ha più di 40 auto ma non ne guida neanche una

Da Hypermotard V2 alla Panigale dedicata a Bagnaia e Marquez, un pieno di Ducati a Eicma

Ferrari, così è troppo bello. Piloti e costruttori: il mondiale WEC è tuo!

Tutte le auto di Jannik Sinner

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:15
Bologna, Italiano perde anche Rowe: lesione al bicipite femorale
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH
15:15
Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"
15:12
Bayern, Nico Jackson non convince: riscatto in salita
15:05
Atp Finals, doppio: vincono ancora Salisbury/Skupski
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH
15:05
A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"