Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Auto elettriche

Troppo di tutto: l’industria delle batterie per EV rischia l’ingorgo

La capacità produttiva globale vola, la domanda frena: tra costi alti e incentivi tagliati, l’auto elettrica perde slancio ma nel mondo ci sono troppe batterie

di Redazione Drive Up
11 Nov 2025 - 12:06
© Getty Images

© Getty Images

Non è sicuramente il periodo migliore per le automobili elettriche tra difficoltà nelle vendite e incertezze strategiche. Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge la sovracapacità produttiva delle fabbriche di batterie. Secondo un report di AlixPartners, la produzione di accumulatori supera la domanda in ogni grande mercato. In sintesi: costruiamo troppe batterie per le poche auto elettriche che si vendono. In Nord America il rapporto è di 1,9 a 1, in Europa sale a 2,2 e in Cina tocca un impressionante 5,6, con fabbriche sovradimensionate e la minaccia di dazi che chiudono le porte all’export.
Gli incentivi sono finiti
A gonfiare l’offerta sono stati anni di incentivi e regolamenti aggressivi, dalla spinta industriale cinese all’Inflation Reduction Act americano fino al Green Deal europeo. Ma l’entusiasmo non è stato ricambiato dagli automobilisti. Il motivo è semplice: i costi restano alti e, con il ritiro di molti sussidi, l’acquirente non vede un reale vantaggio economico nel passaggio all’elettrico. Il risultato è un settore che, nonostante l’eccesso di capacità, non può permettersi di tagliare i prezzi senza andare in perdita.
Stabilimenti troppo grandi
Negli Stati Uniti l’eliminazione del credito d’imposta per le auto a batteria e l’alleggerimento degli standard sulle emissioni promettono un mercato in contrazione. Una frenata che alimenta l’incertezza: già oggi gli stabilimenti sono troppo grandi per le esigenze reali e, secondo le previsioni, nel 2028 il rapporto capacità/domanda crescerà a 2,4, per restare elevato almeno fino al 2030. Non a caso la stessa AlixPartners ha dimezzato le stime di penetrazione dell’elettrico negli USA: dal 36% al 18% entro fine decennio. Se l’auto a zero emissioni vuole davvero decollare, serviranno prezzi più bassi. E consumatori convinti a cambiare strada.

Ti potrebbe interessare

auto elettriche
auto elettrica
batterie
nuove batterie stato solido
batterie a stato solido
cina
gigafactory
tesla

Ultimi video

02:13
Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

02:26
Gare da Film: Fast and Furious

Gare da Film: Fast and Furious

03:33
Audi Q3 e-hybrid

Audi Q3 e-hybrid

03:00
I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

03:50
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

03:07
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

Ringo's Garage: EICMA, la mostra Desert Queens delle Dakar

03:44
Geely EX5

Geely EX5

04:06
EICMA, That's Amore per le due ruote

EICMA, That's Amore per le due ruote

02:10
Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

02:11
Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

02:13
Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

I più visti di Drive Up

FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

Questa Tesla Model 3 ha due letti, un frigo e tutto il necessario per vivere

Ferrari, così è troppo bello. Piloti e costruttori: il mondiale WEC è tuo!

Cristiano Ronaldo ha più di 40 auto ma non ne guida neanche una

All'asta la BMW i8 di Maradona. Ecco quanto vale

Tutte le auto di Jannik Sinner

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:05
Cristiano Ronaldo: "Mondiali 2026 saranno sicuramente i miei ultimi"
Punizione... da urlo
12:58
Punizione... da urlo
12:32
50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando
12:32
Soulé vuole l'Argentina ma Scaloni lo esclude ancora: tifosi in rivolta, si riapre la pista azzurra?
12:32
Atp Finals, Bolelli e Vavassori sfidano Granollers e Zeballos per un posto in semifinale