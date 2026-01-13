Logo SportMediaset

Renault ha un nuovo SUV: si chiama Filante

Alimentata da un motore ibrido da 250 CV, sarà venduta in Corea del Sud, Sud America e Medio Oriente

di Redazione Drive Up
13 Gen 2026 - 13:26
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Una Renault così non si era mai vista. Filante è il SUV più ambizioso mai prodotto dal marchio francese, per dimensioni, contenuti e posizionamento. Una dichiarazione d'intenti e coraggio che andrà a farsi valere in Corea del Sud, Sud America e Medio Oriente. Mercati dove Renault sembra volersi affemrmare "trascurando" il suo riferimento geografico: l'Europa.

Renault Filante: il nuovo SUV premium per la Corea

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Coraggioso
Filante è un inedito per Renault. Lungo quasi 5 metri, supera per ingombri la Espace fino a oggi "peso massimo" della Régie. L'aspetto non nasconde le ambizioni di segmento e si presenta con elementi visivi spigolosi e abbondanti, alcuni (come la sagoma dei gruppi ottici posteriori) presi in prestito dall'appena rinnovata Clio. O viceversa. Anche l'abitacolo è più sofisticato rispetto alle attuali e precedenti esperienze con ben tre schermi (quadro strumenti, intrattenimento di bordo, intrattenimento passeggero anteriore) da 12,3" affiancati.
Non per noi
La nuova unità di potenza full hybrid da 250 CV con motore 1.5 litri è interessante. Tuttavia, non sarà un SUV per l'Europa. Inserendosi nel segmento E, Filante si ritroverebbe a competere direttamente con i grandi marchi della tradizione premium. Quelli che hanno inventato il segmento. Provare a far loro le scarpe non sarebbe stato facile, soprattutto perché Renault - in Europa - non è percepita al pari di altri marchi tedeschi (soprattutto) e italiani (in parte). La scelta di una commercializzazione su mercati in espansione è legittima.

renault
suv

