Renault ha un nuovo SUV: si chiama Filante

Coraggioso

Filante è un inedito per Renault. Lungo quasi 5 metri, supera per ingombri la Espace fino a oggi "peso massimo" della Régie. L'aspetto non nasconde le ambizioni di segmento e si presenta con elementi visivi spigolosi e abbondanti, alcuni (come la sagoma dei gruppi ottici posteriori) presi in prestito dall'appena rinnovata Clio. O viceversa. Anche l'abitacolo è più sofisticato rispetto alle attuali e precedenti esperienze con ben tre schermi (quadro strumenti, intrattenimento di bordo, intrattenimento passeggero anteriore) da 12,3" affiancati.

Non per noi

La nuova unità di potenza full hybrid da 250 CV con motore 1.5 litri è interessante. Tuttavia, non sarà un SUV per l'Europa. Inserendosi nel segmento E, Filante si ritroverebbe a competere direttamente con i grandi marchi della tradizione premium. Quelli che hanno inventato il segmento. Provare a far loro le scarpe non sarebbe stato facile, soprattutto perché Renault - in Europa - non è percepita al pari di altri marchi tedeschi (soprattutto) e italiani (in parte). La scelta di una commercializzazione su mercati in espansione è legittima.