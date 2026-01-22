Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Strategie

Ecco come Volkswagen risparmierà 1 miliardo di euro

Il piano prevede di ridurre il numero dei membri nei Consigli di Amministrazione di un terzo entro l'estate

di Redazione Drive Up
22 Gen 2026 - 09:38
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il Gruppo Volkswagen sta riorganizzando le proprie attività con l'obiettivo di snellire la direzione. Entro l'estate, il board passerà da 29 a 19 membri e ogni marchio sarà gestito da quattro consiglieri: CEO, finanza, vendite e risorse umane. Wolfsburg accentrerà sviluppo, produzione e acquisti rimettendo sotto stretto controllo e rendendo più rapidi i processi decisionali critici per l'intera area automotive.
Più veloce
Questa ristrutturazione segue quella già avviata nei mesi precedenti e che ha visto il ridimensionamento del personale e la chiusura della fabbrica di Dresda (la prima in Germania dopo 88 anni). "Se riduciamo il personale ai livelli più bassi, dobbiamo anche dare un segnale a quelli più alti", ha dichiarato Il Gruppo tedesco. L’obiettivo a medio termine è di ridurre i livelli manageriali, accelerare i processi decisionali e aumentare l’efficienza: i quattro membri del cda di ciascun marchio riporteranno - insieme al Cfo - a Thomas Schafer. Questo nuovo assetto prende il nome di Brand Group Core Board of Management e si occuperà di prendere decisioni per tutti.
Risparmi e investimenti
Una profonda rivoluzione interna che punta anche a rafforzare le sinergie su software e batterie, considerate la nuova frontiera della produzione automobilistica. E proprio le attività produttive riceveranno una riorganizzazione e le fabbriche si ricollocheranno in cinque macro-regioni più autonome. "La nuova governance riduce costi e strutture, aumentando al contempo il nostro livello di efficienza", spiega Thomas Schäfer. Secondo le previsioni del Gruppo, saranno risparmiati miliardi di euro, con un miliardo stimato entro il 2030 nella sola area produttiva, grazie soprattutto alla riduzione dei costi del personale e all’uso di piattaforme condivise. In questo modo, Volkswagen vuole ritrovare competitività sul mercato con prodotti di nuova generazione.

Ti potrebbe interessare

volkswagen
risparmiare
1 miliardo

Ultimi video

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

01:04
Una Ducati sulla neve

Una Ducati sulla neve

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

01:37
Ecco la nuova Kia EV2

Ecco la nuova Kia EV2

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

I più visti di Drive Up

I touchscreen sulle auto sono stati un errore

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Perché Dacia ha vinto la Dakar 2026

Ferrari ha un nuovo pilota italiano

La Ferrari più strana di sempre

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:35
Sinner: "Non potevo iniziare meglio la stagione: questo torneo è speciale"
11:34
Sinner, tutto facile con Duckworth: l'australiano battuto 6-1 6-4 6-2
11:34
Stadi, dal Viminale ecco la stretta: riconoscimento facciale, 'control room' e curve ridotte
11:34
Sinner-Ducksworth: le foto del match
11:27
Le Arance della Salute di Fondazione Airc tornano per sostenere la ricerca sul cancro